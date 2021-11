Mauá abre vagas em pós-graduação na área de energia e sustentabilidade

A engenharia está na base da produção industrial e da utilização dos recursos naturais do planeta. Por essa razão, discussões sobre sustentabilidade estão presentes nos cursos e nas pesquisas do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), instituição nascida como Escola de Engenharia Mauá e que hoje é um dos mais relevantes centros universitários do país, com cursos em engenharia, administração e design.

Desde 1998, quando foi lançado o curso de pós-graduação em processos industriais com concentração em energia e meio ambiente, o tema se tornou central e relevante nas ações do instituto. Em 2009, a Mauá assinou com o governo de São Paulo a participação de um pioneiro inventário de gases de efeito estufa no estado e, mais recentemente, seus laboratórios estiveram envolvidos na criação e testes de motores com combustíveis alternativos, por meio de parcerias com a Petrobras e indústrias automotivas.

Agora, em tempos de COP26, a 26a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a Mauá segue atenta aos desafios e às oportunidades atuais, e lança o curso de especialização em energias renováveis e eficiência energética.

A nova pós-graduação

O curso é composto de três módulos com duração de seis meses cada um: sistemas de conversão de energia renováveis (120 horas), otimização energética e sustentabilidade na indústria (120 horas) e mercado de energia (120 horas).

A cada módulo o aluno recebe um certificado, que ao final do terceiro módulo é de especialista. O objetivo é capacitar o profissional a atuar no setor energético nas áreas técnica e gerencial com competências para análises, diagnósticos e propostas de soluções.

"Cada vez mais há um ambiente regulatório e demandas por soluções adequadas no uso de energia”, afirma o professor Roberto Peixoto, um dos coordenadores da pós. "Por isso, o curso tem um viés transdisciplinar, que passa pelos aspectos técnico, econômico e de gestão, essência do projeto pedagógico institucional".

Outro diferencial é que há entre os docentes professores que são ligados tanto à pesquisa acadêmica quanto ao mercado.

Matrículas abertas

Com aulas às terças-feiras à noite e aos sábados, a pós-graduação irá abordar as diferentes fontes de energias renováveis ─ desde a geração até sua distribuição no mercado consumidor, as alternativas de otimização energética na indústria, a questão da sustentabilidade no ambiente industrial e as características do mercado de energia no Brasil.

O início da primeira turma está previsto para março de 2022 no formato híbrido: presencial no campus de São Caetano do Sul (SP) aos sábados e síncrono remoto durante a semana.

“Esperamos alcançar profissionais em áreas de atuação e formações diversas, como economia, administração, arquitetura, engenharia, entre outras”, afirma o professor João de Sá Brasil Lima, que além de docente no curso é pesquisador do grupo Energias Renováveis, Sustentabilidade e Meio Ambiente.