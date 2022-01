Mattel vence processo contra Hasbro para fabricar bonecas da Disney

A Mattel Inc. conquistou na quarta-feira os direitos de produzir bonecas inspiradas nas figuras da realeza da Disney, como Elsa e Jasmim, retomando uma lucrativa licença de sua arquirrival Hasbro Inc.

A reconquista fez as ações da Mattel subirem 11% e é parte do plano do CEO Ynon Kreiz de mudar a direção da empresa ao se envolver mais em grandes propriedades do setor de Entretenimento.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam seu bolso.

A Mattel não revelou os termos financeiros do acordo, que aconteceu sete anos depois de a marca perder os direitos e que também permitirá que a empresa fabrique bonecas da franquia de filmes Frozen.

"Esse é um momento de definição de nossa transformação", disse Kriez em entrevista. "Essa é uma prioridade-chave como parte de uma reviravolta e trabalhamos muito duro para conquistá-la... da maneira como vemos, as princesas Disney e Frozen estão de volta em casa, onde pertencem."

A fabricante de brinquedos tem visto em anos recentes uma retomada de vendas da boneca Barbie, que era tradicionalmente loura, e hoje conta com novos modelos com diferentes tons de pele e roupas, que fizeram sucesso com uma base de clientes muito mais diversa.

A Hasbro se recusou a comentar, mas disse que renovou seu acordo de licença com a Lucasfilm, empresa que também pertence ao grupo Disney, e que irá retomar a produção de brinquedos da franquia Indiana Jones.