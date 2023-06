Entre Barbies e Hot Wheels, Mattel escolhe Mercado Livre para aumentar aposta no e-commerce

Dona de algumas das principais marcas de entretenimento infantil do mercado, a fabricante Mattel está de olho no pujante e-commerce da América Latina. A fabricante de brinquedos está lançando uma loja oficial no Mercado Livre, principal marketplace da região. Com a ação, a ideia é ampliar vendas digitais no Brasil em 2023.

Segundo a Mattel, um dos objetivos é também ampliar o número de canais de venda no país — até o momento, a Mattel dispunha apenas das vendas junto a grandes redes varejistas. “Somos impulsionadores de tendências, e a loja oficial do Mercado Livre atende às necessidades de nossos clientes no Brasil”, diz Valeria González, diretora sênior de vendas da Mattel do Brasil.

“Com isso, conseguimos oferecer ao consumidor mais pesquisas e opções de compra de nossos produtos e, ao mesmo tempo, incentivar a venda de brinquedos e licenças com parceiros comerciais”, afirma. Na loja oficial do Mercado Livre, a Mattel irá vender itens de marcas como Barbie, Hot Wheels e Fisher-Price, além de produtos de marcas licenciadas.

Quais são as vantagens para o Mercado Livre

A chegada da Mattel ao ecossistema do Mercado Livre vem na esteira dos esforços da plataforma de e-commerce em firmar parcerias com grandes marcas, estratégia que teve início há dois anos. Apenas em 2022, foram 500 novas grandes marcas incorporadas à plataforma, entre elas Farm, Melissa e Ray-Ban, conforme antecipou a executiva Thais Nicolau, diretora de marketing e branding do Mercado Livre, em entrevista à EXAME.

“Estamos unindo forças de negócios de duas marcas líderes. Com a chegada da Mattel, líder em brinquedos, ao Mercado Livre, conseguimos alcançar uma base ainda maior de consumidores, oferecendo uma ampla variedade de produtos e proporcionando aos nossos clientes uma experiência única, por meio do nosso ecossistema completo, com facilidades de pagamento e entrega rápida”, afirma Kael Lourenço, diretor de marketplace do Mercado Livre.

A lógica das entregas rápidas, regra de ordem no Mercado Livre, também deve se aplicar às vendas dos brinquedos da Mattel. Para os produtos disponíveis na categoria "Full", opção em que a plataforma é responsável pela entrega e pós-venda, os usuários poderão receber seus pedidos no mesmo dia em 100 cidades e em até um dia para em outros 2.100 municípios.