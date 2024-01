Rede Mater Dei de Saúde comprova excelência clínica ao divulgar seus indicadores assistenciais

Incluir as equipes médicas na definição da estratégia da instituição é um dos fatores que ajudam a Rede Mater Dei de Saúde a alcançar indicadores de qualidade assistencial acima da média do mercado. “Vale lembrar que a empresa foi fundada por um médico [José Salvador Silva, hoje com 92 anos] e ele queria perenizar o formato de atendimento humanizado e personalizado que tinha no consultório”, conta José Henrique Dias Salvador, neto do fundador e atual CEO da companhia. “A equipe médica tem de fazer parte da estratégia da instituição. Quando você está junto, compra a causa.”

Nesse sentido, a inclusão do corpo médico nas definições estratégicas passa por um processo de escuta forte das equipes, explica José Henrique Dias Salvador. “Para construirmos juntos como vamos chegar lá.”

Dados abertos

Prova de que a governança clínica e a governança corporativa unidas dão certo são os resultados publicados pela empresa neste ano em seu anuário de excelência clínica. “Com informações auditadas pela organização externa e independente Fundação Educacional Lucas Machado, a Feluma, o anuário reflete essa interface que existe entre a gestão do hospital e a equipe médica”, diz o CEO.

São vários os índices nos quais a Rede se destacou da média de mercado. Um deles é o tempo médio de permanência do paciente no hospital – 3,9 dias na Rede Mater Dei de Saúde ante 4,3 dias no dado referência da Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp).

Essa diferença se dá não apenas no público geral, mas em todas as faixas etárias analisadas, indicando que os hospitais da Rede conseguem gerenciar efetivamente o tratamento, proporcionando uma melhor qualidade de cuidado e reduzindo custos para as operadoras de saúde. Com essa melhor performance, a empresa proporcionou uma economia de R$ 437,1 milhões para o sistema de saúde ao longo de um ano. Para os pacientes, um menor tempo de internação contribui para desfechos mais positivos.

Atualmente, a Rede Mater Dei de Saúde tem 2.497 leitos em nove hospitais.

Mais partos Vaginais

Outro indicador que chama a atenção está relacionado à ala da maternidade. A taxa de parto vaginal da Rede Mater Dei de Saúde fica em 33,1, ante 22,9 na média da Anahp – atendendo às diretrizes da Organização Mundial da Saúde e às recomendações de boas práticas da área, que aconselha privilegiar o parto vaginal sempre que não houver complicações.

O Brasil tem uma das maiores taxas de cesáreas do mundo. “O aumento de partos vaginais, em linha com as melhores práticas mundiais, demonstra com clareza o esforço em estarmos aderidos às melhores práticas do setor”, afirma Dr. Felipe Salvador Ligório, Vice-Presidente Assistencial e Operacional e Diretor Médico.

O CEO também destaca os indicadores relacionados à oncologia, com tempo de sobrevida duas, em alguns casos até três vezes acima das referências mundiais – resultado que é consequência não só dos grandes avanços na área de tratamento do câncer mas também dos protocolos adotados na Rede Mater Dei de Saúde.

A atuação das equipes de saúde da companhia em relação à sepse, um conjunto de manifestações graves em todo o organismo produzidas por uma infecção que pode levar à morte, também se destaca entre os indicadores avaliados. O protocolo adotado na Rede Mater Dei de Saúde reconhece a importância da intervenção precoce, e por isso as equipes de saúde atuam com tratamentos rápidos sempre que necessário. Na Rede Mater Dei de Saúde, a mediana de tempo para aplicação dos antibióticos nesses casos é de 51 minutos, comparada a 60 minutos no dado de referência do Instituto Latino-Americano para Estudos da Sepse (ILAS, 2022). Nesse sentido, a letalidade também é impactada: 17,7% e 21,2%, respectivamente.

Mais transparência no setor da saúde

José Henrique Dias Salvador explica que o monitoramento dos índices pela Rede Mater Dei de Saúde e a publicação do anuário são um importante passo para mover o setor no sentido de mais transparência, fornecendo dados relevantes para que o paciente faça escolhas mais conscientes e embasadas em relação à qualidade dos serviços.

Análise periódica dos dados

De forma periódica, a empresa faz uma análise crítica dos resultados: no nível operacional, da liderança tática e da alta liderança.

“Todos os meses, a mais alta liderança da instituição analisa esses resultados de perto, usando BI, informações que foram criadas para ter a compilação mais forte desses indicadores mais relevantes”, explica José Henrique Dias Salvador. “Além disso, criamos aparatos tecnológicos robustos que dão alertas ‘on time’ de eventos que podem estar acontecendo e que precisam de intervenções imediatas para um desfecho positivo.

Profissionais do corpo clínico recebem informações de pacientes para poder interferir precocemente, antes mesmo que haja um desfecho negativo no procedimento.” Ele exemplifica: “Quando vemos que o paciente começa a demorar para ter alta, por exemplo, agimos. É uma união de análise a posteriori e ações corretivas imediatas, amparadas por uma base de dados robusta.”

Investimento em tecnologia

O investimento em tecnologia é constante na instituição. Todos os prontuários são eletrônicos e todos os sistemas da Rede estão integrados. “Sem isso ficaria muito difícil usar o dado para tomar decisões.”

A companhia também investe em cirurgia robótica e no uso de inteligência artificial (IA) para diagnósticos. “Temos linhas de cuidado que usam IA para identificar de forma mais precoce as condições de alguns pacientes”, conta José Henrique Dias Salvador. Um exemplo é a identificação de nódulos pulmonares. “Com IA, podemos ampliar a identificação desses nódulos de forma precoce, com tamanhos reduzidos, e engajar o paciente em um cuidado no melhor momento, evitando que ele não se trate e volte anos depois com um câncer de pulmão mais avançado.”

Para José Henrique Dias Salvador, a tecnologia é uma aliada ao tratamento humanizado dos pacientes, um dos valores essenciais da Rede Mater Dei de Saúde. “Nossa estratégia é diminuir a burocracia, reduzir a fricção, que muitas vezes faz as equipes de saúde ficarem muito tempo no computador, enquanto poderiam estar com o paciente”, diz. Além disso, o CEO acredita que a tecnologia tem potencial para engajar mais os pacientes, para que eles participem mais do próprio tratamento.