Masterclass gratuita te ensina como acertar em seu 1º processo de M&A

Vender uma startup é sempre algo complexo. E segundo Pedro Carneiro (head de investimentos da Ace Startups), mesmo as startups com tecnologias inovadoras, em mercados promissores e com um time excepcional enfrentam obstáculos na jornada rumo ao exit.

Afinal, as variáveis qualitativas e quantitativas que precisam ser superadas para viabilizar essa operação, são inúmeras:

Psicológico dos founders, termos e documentação, cenário macroeconômico, preparação para a operação e negociação são alguns dos fatores a serem levados em consideração, por exemplo.

O problema, é que a maioria das empresas percebem todos esses desafios citados acima, errando na prática. E isso acontece por conta da dificuldade que temos de aprender esse tipo de processo de forma aplicável aqui no Brasil.

Pedro Carneiro diz, inclusive, que alguns dos maiores problemas de um processo de M&A acontecem na fase de integração cultural das empresas.

Segue alguns dos principais desafios de integração entre empresas:

1) Choque de cultura e mudanças bruscas no dia a dia

O que a maioria das pessoas não pensam, é que quando elas estão se unindo a outras empresas… elas estão se unindo a outras pessoas.

E que se você não se preocupa em alinhar cultura, expectativas e comportamentos antes de uma integração. Um dos lados provavelmente vai acabar frustrado.

2) Falta de clareza na estrutura de tomada de decisão e governança

Quem responde pra quem? O time que for comprado responde para o CEO do próprio negócio?

Ou ele vai ser mais unilateral e responder para outra unidade de negócio?

É importante decidir, até porque a maior parte dos conflitos vem da liderança.

3) Anticorpos da inovação e lentidão da empresa compradora

Uma startup está acostumada a fazer tudo de forma ágil e conviver com erros de uma forma mais estruturada.

Enquanto uma grande corporação demora mais para tomada de decisões para garantir que você não tenha erros.

Então é importante entender como uma se encaixa dentro da outra.

Como superar os desafios e realizar o seu primeiro processo de M&A

