Masterclass gratuita ensina habilidades financeiras que todo profissional deve possuir; veja 6 delas

De uma forma ou de outra, as finanças corporativas fazem parte da rotina de todo tipo de profissional. Para os empresários, é preciso controlar o orçamento para garantir o sucesso (e a sobrevivência) do negócio. Para os gestores, dominar as finanças corporativas permite conversar de igual para igual com o CFO e tomar melhores decisões em suas áreas.

No entanto, para desenvolver habilidades financeiras é preciso capacitação. Foi pensando nisso que a EXAME desenvolveu a Masterclass: A Nova Era das Finanças Corporativas.

Virtual e totalmente gratuita, a aula promete fornecer insights valiosos e práticos para profissionais que desejam controlar melhor as finanças e tomar decisões mais assertivas em suas áreas. Durante o encontro, os participantes poderão aprofundar o entendimento sobre inovações tecnológicas aplicadas ao contexto das finanças corporativas.

A aula será apresentada por Renato Mimica, co-CEO da EXAME e sócio do BTG Pactual, com mais de 15 anos de experiência na área de análise de investimentos.

Masterclass gratuita vai mostrar o que as finanças corporativas podem fazer pela sua carreira e seu negócio (Thinkstock)

Veja 6 habilidades financeiras que todo gestor deve possuir

1. Saber realizar análises financeiras

Imagine receber um documento com demonstrações de resultados, balanços patrimoniais e fluxos de caixa da companhia e não conseguir interpretar nada do que está ali. Mesmo para profissionais de áreas não financeiras, essa situação pode levar a algumas saias justas: não colaborar com insights durante uma reunião, não conseguir conversar de igual para igual com o CFO ou investidores, ter dificuldades para tomar decisões estratégicas… Por isso, é essencial que profissionais de qualquer área, especialmente os gestores, saibam analisar e interpretar relatórios financeiros – mesmo que apenas conceitos básicos.

2. Conseguir criar e executar um planejamento financeiro

Finanças, RH, Marketing, TI… Em algumas empresas, é comum que cada área tenha um planejamento financeiro próprio. E os gestores delas precisam saber criar e implementar orçamentos eficazes. Do contrário, será difícil controlar despesas e garantir o cumprimento das metas financeiras da empresa. Por isso, dominar certos conceitos de finanças é um diferencial importante para muitos profissionais – independente da área de atuação.

3. Entender como gerenciar eventuais riscos

Tomada de decisões envolve riscos. Quando feita de forma assertiva, traz bons resultados. Quando não, pode trazer graves consequências. Por isso, um bom gestor precisa de um olhar cuidadoso e bem aguçado para identificar e avaliar riscos financeiros, mas também para desenvolver estratégias de mitigação e planos de contingência.

4. Conhecer sobre regras tributárias

Muitas vezes, dominar conceitos de finanças é como aprender um idioma novo. Mas, apesar de desafiador, é necessário. Em qualquer área, gestores precisam compreender leis tributárias que podem, em algum grau, afetar as atividades da empresa. Assim, fica mais fácil cumprir com as obrigações fiscais de forma eficiente e evitar problemas maiores.

5. Fazer uma gestão inteligente dos investimentos

Como saber se determinada oportunidade de investimento é vantajosa para a companhia ou não? A resposta é simples: conhecer sobre investimento. Dominar o que há de mais importante sobre ações, títulos, fundos, imóveis, entre outros é um diferencial no currículo de qualquer profissional. Dessa maneira, fica mais fácil tomar decisões assertivas.

6. Dominar técnicas de comunicação e saber se relacionar

Dizem que a comunicação é a alma do negócio. E, ao que tudo indica, saber se comunicar pode fazer toda a diferença. Profissionais que sabem como divulgar informações financeiras de maneira clara e compreensível, inclusive para pessoas não especializadas em finanças, ganham destaque no mercado. Além disso, construir e manter relacionamentos sólidos com investidores, clientes e fornecedores pode abrir portas para muitas oportunidades.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME