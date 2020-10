Mastercard lança plano para acelerar inclusão financeira no pós-pandemia

A Mastercard, empresa global de tecnologia do setor de meios de pagamentos, anunciou neste mês o lançamento da aliança “Tech for Good Partnership”, um acordo com os bancos Galicia, Bancolombia e Citibanamex, além das fintechs Mercado Livre e PayPal, para acelerar a inclusão digital e financeira na região da América Latina. No acordo, os parceiros se comprometem a usar ativos como tecnologia, conhecimento e experiência para ajudar empresas e consumidores de toda a região, principalmente por causa da covid-19.

“Com o desenvolvimento da economia digital, espera-se que as grandes empresas reúnam suas melhores mentes, recursos e esforços em prol da construção de uma economia mais inclusiva” João Pedro Paro Neto, presidente Mastercard Brasil e Cone Sul

A proposta é que os parceiros desenvolvam iniciativas com o intuito de expandir serviços financeiros básicos, como acesso a crédito, ajuda financeira e ferramentas e recursos educacionais para milhões de latino-americanos. A missão é, além de prover serviços financeiros que atendam às necessidades daqueles ainda excluídos do sistema financeiro, ajudar microempresas que não conseguem vender seus produtos online a aproveitar as oportunidades do e-commerce.

Segundo uma pesquisa da Mastercard, o comércio eletrônico aumentará exponencialmente na América Latina, ao passo que 54% dos colombianos, 52% dos brasileiros e 46% dos mexicanos pretendem comprar cada vez mais online. “À medida que pessoas e pequenas empresas navegam nas implicações econômicas e de saúde impostas pela pandemia, elas precisam de ferramentas financeiras digitais que as orientem para a segurança financeira de longo prazo”, disse Michael Froman, vice-presidente da Mastercard. “Estamos ansiosos para trabalhar com todos os nossos parceiros em um momento em que a inovação e as soluções digitais são mais necessárias do que nunca.”

Um plano ambicioso

O anúncio do “Tech for Good Partnership” faz parte do compromisso da Mastercard, feito no início deste ano, de trazer um total de 1 bilhão de pessoas e 50 milhões de micro e pequenas empresas para a economia digital até 2025. Como parte desse esforço, a empresa também anunciou que vai disponibilizar soluções para que 25 milhões de mulheres possam expandir seus empreendimentos.

“A tecnologia tem um poder transformador, que nos auxilia a enfrentar os desafios deste momento adverso. Com o desenvolvimento da economia digital, espera-se que as grandes empresas reúnam suas melhores mentes, recursos e esforços em prol da construção de uma economia mais inclusiva”, afirma João Pedro Paro Neto, presidente Mastercard Brasil e Cone Sul.