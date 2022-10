Marketplace ou canal de venda próprio? Pesquisa revela hábitos de consumo do brasileiro

Qual canal de venda o consumidor prioriza ao fazer compra online? Qual é o impacto de anúncios? Essas são algumas das perguntas respondidas na pesquisa “Retail Media”, criada com o objetivo de entender os hábitos de consumo do brasileiro em relação às compras online.

Desenvolvido pelo Americanas Advertising, o hub de publicidade omnichannel da Americanas S.A., em parceria com a OpinionBox, empresa especializada em pesquisas de mercado, o levantamento contou com a participação de 2.123 pessoas com idade a partir de 16 anos. Os questionários foram aplicados no período entre 17 e 24 de agosto.

A pesquisa mostra que consumidor prioriza os canais oficiais de venda das grandes varejistas ao buscar por ofertas no momento de sua compra.

Cerca de 62% dos entrevistados alegam buscar por ofertas diretamente em sites de grandes varejistas e 58%, nos apps.

“Este tipo de dado é fundamental para nós entendermos como as pessoas consomem publicidade no e-commerce brasileiro. Com eles, além de sermos capazes de atender melhor as demandas dos nossos clientes, conseguimos comprovar para os vendedores parceiros da plataforma de marketplace da Americanas como anunciar nos nossos canais pode potencializar a performance de suas vendas”, explica Bruno Tabosa, diretor do Americanas Advertising.

Confirmando a importância dos vendedores anunciarem diretamente nas grandes plataformas de marketplace, o levantamento registra ainda que 54% dos entrevistados dizem que, durante o processo de compra, acessam sites com marcas em mente, mas analisam outras possibilidades de acordo com a navegação.

Os anúncios influenciam a compra?

Além disso, entre os respondentes que lembram de ter sido impactados por anúncios, 84% alegam que a publicidade influenciou parcial ou totalmente sua compra.

Levando em consideração a confiança que companhias como a Americanas conquistaram ao longo de sua história junto aos consumidores, 84% dos respondentes da “Retail Media” alega clicar em anúncios dentro de sites e apps de varejistas e 68% prefere finalizar suas compras em marketplaces de grandes empresas devido a credibilidade dos serviços oferecidos por elas ao longo de todo o processo de compra.

“Quando se fala em vendas, reputação é um dos principais ativos que uma empresa pode possuir”, finaliza Bruno Tabosa.

