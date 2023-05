Marketing e vendas: ex-CMO do McDonald’s vai “trabalhar” para você por 1 hora nesta quinta-feira

Já pensou ter uma das maiores mentes do marketing brasileiro tirando suas dúvidas sobre alavancar as vendas da sua empresa?

Durante uma hora nesta quinta-feira, 25 de maio, o ex-CMO do McDonald’s, João Branco, vai responder perguntas sobre marketing e vendas em uma live no Instagram da EXAME.

João foi responsável por grandes projetos do McDonald’s como o “Méqui”, na Avenida Paulista, em São Paulo, e a campanha de “Méquizices”.

“Do meu ponto de vista, não existe nada que traga melhor retorno sobre investimento de marketing do que você entender melhor sobre o seu cliente e sobre quem atende o seu cliente. Você tem que ser capaz de se colocar no lugar, sentir as dores e entender verdadeiramente os sentimentos dessas pessoas, porque é ali que a coisa acontece”, diz o executivo.

O conteúdo será disponibilizado gratuitamente. Para acessar, basta acompanhar a transmissão ao vivo na rede social da EXAME. Os interessados podem salvar o link abaixo para não perder a chance de tirar dúvidas com o especialista.

Saiba mais sobre João Branco

João Branco tem mais de 20 anos de experiência na área de marketing, trabalhando com grandes marcas como Novartis, P&G e Ferrero. De 2014 a 2023 foi CMO do McDonald 's, onde liderou os times de Brand Growth, Sales Growth e Trade Marketing. Sob sua gestão, a equipe bateu todos os recordes de vendas da história do Big Mac.

O executivo também é speaker no TEDx, autor do livro “Dê propósito: Coloque a intenção certa no seu trabalho e preencha sua rotina de satisfação e significado” e vencedor de diversos prêmios na área da comunicação. Dentre eles, os de Melhor Profissional de Marketing do Brasil 2021 (Propmark) e de Profissional de Marketing mais Inovador do Brasil 2021 (RD Station).

Em 2021, o executivo foi eleito um dos 10 melhores CMO's do Brasil pela Forbes. Tem graduação em Administração pela USP e dois MBAs, um em marketing pela ESPM e outro em Administração pela FGV.

