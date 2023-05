Mark Zuckerberg ganha mais de US$ 10 bilhões após Meta superar expectativas do mercado

Os números da Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, no primeiro trimestre acima das expectativas do mercado fez com que as ações da companhia disparassem na Nasdaq, sendo negociadas com 15% de alta nesta quinta-feira, 27. O resultado impulsionou as fortunas de Mark Zuckerberg e do brasileiro Eduardo Saverin, dois dos fundadores do Facebook.

Em poucas horas de negociação desde a abertura da bolsa, Zuckerberg registra ganhos de US$ 10,2 bilhões, de acordo com o índice em tempo real da Forbes. O bilionário ocupa atualmente a 14ª posição entre as pessoas mais ricas do mundo com uma fortuna estimada em US$ 85 bilhões de dólares.

Desde o começo do ano, o patrimônio do americano teve valorização em torno de 85%, com ganhos estimados em US$ 39 bilhões. Uma realidade bem diferente em relação ao ano passado, quando acumulou perda superiores a US$ 80 bilhões.

A expansão tem sido puxada pelos resultados nos últimos dois trimestres, com a receita e o lucro crescendo acima das projeções do mercado – embora abaixo dos resultados em exercícios anteriores. Além disso, há sinalizações de maiores esforços para a redução os custos da operação.

Segundo dados de mercado, Zuckerberg detém 13% das ações da Meta.

Qual os ganhos na fortuna do Eduardo Saverin

Cofundador da rede social Facebook em 2004, o brasileiro Eduardo Saverin, viu a sua fortuna cresceu em US$ 1,6 bilhão nesta quinta. Ele detém atualmente 2% dos papéis da companhia, de acordo com informações de mercado, fatia responsável pela maior parte do seu patrimônio.

No acumulado do ano, os ganhos na fortuna de Saverin giram em torno de US$ 6,85 bilhões, alta de 96% em relação aos valores do encerramento de 2022. No Brasil, ele aparece na terceira colocação entre os mais ricos do mundo, atrás de Vicky Safra e de Jorge Paulo Lemann & família. Globalmente, é a 171ª pessoa mais rica.

Atualmente, Saverin vive em Singapura, de onde administra o B Capital, um fundo de investimentos que cofundou em 2015. A empresa tem sob gestão cerca de US$ 6,5 bilhões. Em meados de 2022, o fundo anunciou que havia levantado US$ 250 milhões para investir em startups em early stage.