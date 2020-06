Marfrig lança hambúrgueres de picanha, angus e costela da marca Bassi

A Marfrig anunciou nesta terça-feira, 02, mais uma ofensiva dentro da estratégia de ampliar a sua participação em segmentos de maior valor agregado. A empresa vai trazer ao mercado brasileiro hambúrgueres de picanha, angus e costela da linha Bassi.

As novas opções serão produzidas em Várzea Grande, no Mato Grosso, e terão 200 gramas por unidade. “Poucas marcas no Brasil transmitem os atributos de qualidade e excelência da Bassi”, diz Leonardo Pereira, diretor de marketing da Marfrig.

O lançamento vem para ampliar a oferta de hambúrgueres do grupo frigorífico. Na semana passada, a Marfrig anunciou uma nova joint venture com a ADM para a criação da PlantPlus Foods, uma nova empresa para a comercialização de produtos de base vegetal.

As duas empresas já são parceiras na criação de hambúrgueres no Brasil, com os sanduíches Rebel Whopper, do Burger King, e o Aussie Plant Burger, do Outback, além de outros produtos no Uruguai e na Argentina.

Os alimentos processados representam cerca de 10% das vendas da Marfrig. Segundo especialistas, o consumidor deve evitar o hábito de alimentação fora do lar, diante dos riscos do coronavírus, o que deve ampliar a aposta dos frigoríficos no varejo.