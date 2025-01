Marcas chinesas de cosméticos faturam US$ 146 bilhões em 2024

Mercado de cosméticos na China atinge US$ 146 bilhões em 2024

O mercado de cosméticos da China registrou um crescimento de 2,8% em 2024, alcançando um faturamento total de 1,07 trilhão de yuans (US$ 146,3 bilhões). As marcas locais, mais uma vez, expandiram sua participação no mercado interno, detendo 55,2% das vendas, acima dos 52,3% registrados em 2023.

Esses números foram divulgados por Yan Jiangying, presidente da Associação Chinesa de Fragrâncias, Sabores e Cosméticos, durante uma coletiva de imprensa realizada na segunda-feira (20).

Marcas locais ganham espaço no mercado

De acordo com Yan, o número de marcas com vendas superiores a 100 milhões de yuans (US$ 13,7 milhões) cada atingiu um recorde histórico de 819 empresas em 2024. No ano anterior, esse número era inferior a 750, demonstrando o crescimento e a consolidação das marcas chinesas.

O avanço se deve a mudanças estratégicas implementadas pelas empresas, como investimentos significativos em pesquisa científica e no desenvolvimento de novos produtos. Essas iniciativas melhoraram a qualidade e a sofisticação dos produtos, afastando a concorrência de baixa qualidade do mercado.

Consolidação do setor e redução de concorrentes

Além do aumento no faturamento, o setor passou por um processo de consolidação. O número de produtores de fragrâncias e cosméticos na China caiu em 727, totalizando 4.940 empresas em 2024.

Essa redução reflete a busca por maior eficiência e competitividade no mercado, com as empresas focando em inovação e desenvolvimento sustentável.

O mercado de cosméticos da China se firma como uma potência global, com marcas locais cada vez mais fortes e preparadas para competir no cenário internacional.