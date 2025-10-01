Marca de produtos biodegradáveis para pets projeta faturar R$ 5 milhões em 2025

O mercado pet brasileiro segue crescendo. Em 2024, movimentou cerca de R$ 77 bilhões, alta de 12% em relação ao ano anterior, segundo o Instituto Pet Brasil e a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). Com mais de 165 milhões de animais de estimação, o país ocupa a terceira posição no ranking global de faturamento, atrás apenas de Estados Unidos e China. Foi de olho nesse cenário que Ana Paula Nunes criou, em 2020, a Pratipet, marca de produtos de higiene e cuidados para cães e gatos.

Hoje, a empresa conta com mais de 4,8 mil clientes no Brasil, incluindo gigantes como Petz, Cobasi, Petlove e Petland, e já exporta para Bolívia, Chile e Paraguai. A meta é faturar R$ 5 milhões em 2025, frente aos R$ 4 milhões registrados em 2024. Para sustentar o crescimento, foi estabelecida neste ano uma parceria com a dinamarquesa Fibertex, que desenvolve soluções têxteis de alta performance. O movimento representa o início da estrutura internacional, mirando a expansão para Europa e EUA, além de fortalecer o compromisso com sustentabilidade e bem-estar animal.

São 23 itens no portfólio, entre toalhas umedecidas com proteção solar e banho seco em aerossol – todos biodegradáveis e direcionados à higiene preventiva e à praticidade.

A jornada até o setor pet

O empreendedorismo foi um caminho natural para Nunes. Nascida em Cerquilho, interior de São Paulo, cresceu cercada pelos negócios da família. “Minha mãe tinha uma confecção, e lembro de ficar embaixo da mesa brincando de boneca enquanto ela cortava tecidos.”

Mais tarde, entrou na empresa do pai, que há três décadas atua na conversão de matéria-prima. Passou por diferentes áreas, desde serviços bancários e emissão de documentos até a gestão de compras e vendas. Em 2013, após o divórcio do pai de seus filhos – Lucas, hoje com 17 anos, e Sofia, com 14 –, decidiu que era o momento de se reinventar. Trabalhou um período em outra organização, mergulhou no universo comercial e descobriu a paixão pela área. O excesso de viagens, porém, a fez retornar ao grupo familiar em 2016, já com o desejo de criar algo novo por lá.

Formada em psicologia e com MBA em desenvolvimento de potencial humano pela FranklinCovey Business School, uniu a bagagem acadêmica à prática de gestão para dar início a um novo projeto. Apaixonada por animais, passou a estudar o segmento pet e avaliar como poderia adaptar produtos da companhia para esse setor. Visitou feiras, buscou consultorias especializadas e elaborou um plano de negócios detalhado ao longo de dois anos.

O resultado foi a fundação da Pratipet. Estruturada de forma independente, a empresa chegou ao mercado com um produto pioneiro: a primeira toalha descartável biodegradável para pets do Brasil, voltada para o banho e tosa. “Chegamos no momento certo, com um produto que rapidamente se tornou nosso carro-chefe”, conta.

Gestão com método e inovação

O crescimento da marca é sustentado por estratégia e disciplina de gestão. Desde o início, a empresária estabeleceu processos financeiros rigorosos e acompanhamento constante de resultados. “Sempre tive clareza de onde estou, para onde quero levar o negócio e em quanto tempo. Tudo é mensurado. Não existe milagre, existem números – e eles são exatos”, afirma.

Entre as práticas estão compras enxutas, controle de estoques e reuniões semanais com a área de finanças. Além disso, a empreendedora se reúne mensalmente com um consultor externo para realizar a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), o que garante previsibilidade e solidez nas contas.

A inovação e a sustentabilidade também são prioridades. “O mercado mudou muito e não dá para insistir sempre na mesma fórmula”, explica. Hoje, a companhia opera com duas frentes. A linha Pro, voltada para pet shops e clínicas, oferece toalhas esterilizadas prontas para uso, que ajudam a prevenir doenças. Disponíveis em três tamanhos e duas composições, inclui uma versão biodegradável que se decompõe no solo em cerca de 90 dias. Já a linha Home Care, destinada ao uso doméstico, traz opções como banho a seco e toalha biodegradável com filtro solar FPS 30. A proposta é unir praticidade à higiene preventiva tanto para o consumidor final quanto para o B2B.

Equilíbrio como base

Para Nunes, os desafios fazem parte do dia a dia de qualquer empreendedor, e a forma de administrá-los é determinante para o crescimento. Entre os principais, destaca a falta de mão de obra qualificada, a alta rotatividade de talentos e a concorrência cada vez mais acirrada. “Fomos pioneiros e é natural que, quando você se destaca, outros players venham atrás. O importante é manter firme o nosso posicionamento”, afirma.

No entanto, não são apenas as questões práticas que exigem atenção. O maior desafio, segundo ela, está no campo emocional: equilibrar o empreendimento com a vida pessoal e o autocuidado. “É uma busca constante, mas tento manter uma rotina que envolva estar com meus filhos, fazer atividade física e cuidar dos negócios”, conta. Nesse processo, reforça a importância de uma rede de apoio. “É impossível dar conta de tudo. Precisamos identificar os momentos em que é melhor delegar ou simplesmente pausar.”

Com a experiência acumulada, resume o aprendizado em uma visão clara sobre empreender: o caminho não é linear. “Há altos e baixos, curvas mais difíceis e outras mais leves. O essencial é ter clareza de onde se quer chegar, mantendo o foco e a determinação”, conclui.