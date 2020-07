Maquiagens da Fenty, marca de Rihanna, são registradas na Anvisa

Os produtos da marca Fenty Beauty, a categoria de maquiagens da empresa Fenty, da cantora Rihanna, foram registados no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

O credenciamento sugere que os produtos, já sucessos mundiais, passarão a ser comercializados no Brasil.

Segundo uma pesquisa no site da Anvisa é possível ver cerca de 40 itens registrados como ativos, e com validade para de registro para os próximos dez anos. A inserção é feita pelo CNPJ da Avenue Hoche Comércio Varejista de Produtos LTDA, a razão social da Sephora.

Para se ter ideia, hoje no Mercado Livre, há anúncios de batons importados da marca por cerca de 380 reais. Não há nenhuma confirmação, porém, de quando as maquiagens começam a ser vendidas por aqui. Apesar dos fãs da marca e da cantora estarem com altas expectativas nas redes sociais.

A receita da Fenty Beauty foi estimada em 570 milhões de reais em 2018, após 15 meses de lançamento.

A cantora Rihanna é a mulher mais rica na indústria da música. De 2018 a 2019, ela aumentou seu patrimônio líquido estimado de 210 milhões de dólares para 600 milhões de dólares. Ela também é a cantora mais bem paga de 2019.