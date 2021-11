Malwee e Marfrig: transparência e sustentabilidade para mudar indústrias

As empresas precisam estar plenamente envolvidas nas agendas de combate dos efeitos negativos das mudanças climáticas, especialmente quando inseridas em indústrias que são conhecidas também pelo desmatamento, poluição da água e mais.

Neste cenário, Guilherme Moreno, gerente de marketing do grupo de moda Malwee, e Paulo Pianez, diretor de sustentabilidade da fabricante de alimentos à base de proteína animal Marfrig, comentam a necessidade de ações que mudem a empresa e o setor ao oferecer transparência.

Receba gratuitamente a newsletter da EXAME sobre ESG. Inscreva-se aqui:

"De alguma maneira a gente pode influenciar o setor e protagonizar práticas urgentes. Neste sentido, precisamos ter um bom modelo de negócio, começando pela governança com comitês estratégicos de sustentabilidade, para avaliar de maneira imparcial tudo o que fazemos", diz Pianez.

Para Moreno, o consumidor cada vez mais exigente também influencia as mudanças. "As pessoas, geralmente, não têm ideia do tanto de resíduo ou recurso que a gente usa para produzir uma peça de roupa. Compartilhar essa informação ajuda conscientizar e mudar a indústria, especialmente quando o consumo tiver a sustentabilidade como premissa".

Para além das iniciativas ao longo dos anos, ambas empresas também participam da COP26. Os executivos acompanham os paineis em Glasgow, na Escócia, e a Malwee pretende anunciar o plano de sustentabilidade para até 2030.

EXAME na COP

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC) é um tratado internacional com o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera.

Uma das principais tarefas da COP é revisar as comunicações nacionais e os inventários de emissões apresentados por todos os países-membros e, com base nessas informações, avaliar os progressos feitos e as medidas a ser tomadas.

Para além disto, líderes empresariais, sociedade civil e mais, se unem para discutir suas participações no tema. Neste cenário, a EXAME atua como parceira oficial da Rede Brasil do Pacto Global, da Organização das Nações Unidas.

Leia a cobertura completa da EXAME sobre a COP26