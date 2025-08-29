Negócios

Mais rico do Brasil, Eduardo Saverin ajudou a fundar o Facebook e hoje tem negócios em Singapura

Em 2015, ele cofundou a B Capital Group, uma empresa de capital de risco que foca em startups

Durante o desenvolvimento do Facebook, Saverin assumiu a responsabilidade pelas finanças da empresa (Divulgação)

Luiz Anversa
Repórter

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 16h30.

Eduardo Saverin, mais uma vez, é o homem mais rico do Brasil, segundo apontou a Forbes. A publicação indicou que um dos fundadores do Facebook tem uma fortuna avaliada em US$ 40,5 bilhões (R$ 227 bilhões), um recorde para brasileiros. Seu patrimônio cresceu 45,5% em um ano.

Nascido em São Paulo no dia 19 de março de 1982, Saverin foi um dos cofundadores do Facebook, agora Meta, ao lado de Mark Zuckerberg, Chris Hughes, Dustin Moskovitz e Andrew McCollum.

Durante o desenvolvimento da rede social, Saverin assumiu a responsabilidade pelas finanças da empresa. Nesta fase inicial, o brasileiro tinha 30% das ações do Facebook. Já Zuckerberg ficava com o restante.

Desentendimentos com Zuckerberg

Em 2005, devido a desentendimentos com Zuckerberg, Saverin deixou a empresa. Após uma disputa judicial, ele passou a ter cerca de 2% das ações da Meta, dona de Facebook, Instagram, WhatsApp e outras plataformas.

A valorização das ações da Meta, que cresceram de maneira significativa após o IPO, é um dos principais fatores que contribuíram para o crescimento do patrimônio de Saverin. Só neste ano os papéis subiram 23,4%.

Negócios em Singapura

Em 2009, o brasileiro decidiu mudar-se para Singapura. Lá, tornou-se um investidor ativo local. Em 2012, pouco antes do IPO da Meta, ele tomou a decisão de renunciar à cidadania americana, o que gerou especulações sobre uma possível estratégia para reduzir os impostos pagos sobre os ganhos da oferta pública de ações da big tech.

Em 2015, ele cofundou a B Capital Group, uma empresa de capital de risco que foca em startups nos setores de tecnologia, saúde e tecnologia climática.

Hoje, a empresa tem 8 unidades, mais de 100 funcionários e mais de US$ 7 bilhões em ativos sob gestão.

Chalés de luxo

Em 2023, Eduardo Saverin comprou dois chalés de luxo em Courchevel, uma famosa estação de esqui na França, por US$ 95 milhões. O negócio de alto padrão é uma das estratégias de investimento de Saverin no setor imobiliário.

Além de suas atividades empresariais, Saverin tem se envolvido em projetos filantrópicos e sociais. Ele é ativo no apoio a causas de educação, saúde e empreendedorismo, principalmente em regiões emergentes do Sudeste Asiático e Índia.

Veja os 10 brasileiros mais ricos e variação da fortuna de 2024 para 2025

1. Eduardo Saverin - Patrimônio de R$ 227 bilhões (+45,5%)

2. Vicky Safra e família - Patrimônio de R$ 120,5 bilhões (+9,4%)

3. Jorge Paulo Lemann - Patrimônio de R$ 88 bilhões (-4,2%)

4. André Santos Esteves - Patrimônio de R$ 51 bilhões (+56%)

5. Fernando Roberto Moreira Salles - Patrimônio de R$ 40,2 bilhões (+4,5%)

6. Carlos Alberto da Veiga Sicupira - Patrimônio de R$ 39,1 bilhões (-20,8%)

7. Pedro Moreira Salles - Patrimônio de R$ 38 bilhões (+5,1%)

8. Miguel Gellert Krigsner - Patrimônio R$ 34,2 bilhões (+19,2%)

9. Alexandre Behring da Costa - Patrimônio de 31 bilhões (-11,1%)

10. Jorge Neval Moll Filho - Patrimônio R$ 34,2 bilhões (+19,2%)

