Mais Pura cresce 1.285% em 5 anos e mira novas categorias de alimentos

Você provavelmente já viu algum influenciador digital falando sobre uma pipoca caramelizada saudável e saborosa. A Mais Pura foi criada em 2016 e desde o início apostou no marketing digital para impulsionar suas vendas. Hoje, a marca trabalha com cerca de mil influenciadores, entre eles Thaila Ayala, Caio Castro e Kéfera. Com um faturamento que cresceu 1.285% em cinco anos, a ‘Farinha Mais Pura’ é o primeiro produto do plano de expansão da marca em novas categorias de alimentos.

O empresário Fernando Nazareth já atuava no setor de alimentos quando viajou aos Estados Unidos para acompanhar as tendências do mercado. A Mais Pura foi criada depois que ele percebeu um déficit no segmento de pipocas saudáveis prontas.

A fábrica em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, conta hoje com quase 100 funcionários e produz nove sabores de pipoca sem conservantes, glúten, lactose e gorduras trans. O mais vendido é Caramelo & Flor-de-Sal. Atualmente, as pipocas da Mais Pura estão presentes em mais de 7 mil pontos de vendas no Brasil. O valor do faturamento não foi informado pela empresa.

O lançamento da ‘Farinha Mais Pura’, feita de pipoca integral, marca o início do novo branding da marca. Segundo Fernando Nazareth, o reposicionamento busca alcançar novos públicos e proporcionar novas experiências ao consumidor.

A nova etapa foi capitaneada por Andrea Tarifa, nova diretora de Marketing e Inovação. Com mais de 16 anos de experiência como consultora na indústria de alimentos, ela afirma que o lançamento se destaca no mercado de alimentos saudáveis por sua riqueza nutricional e versatilidade.

"Farinha Mais Pura deixa as receitas mais leves e gostosas e ainda oferece alto valor nutricional, sendo rica em fibras, fonte de fósforo, zinco e magnésio e com 6,5g de proteína por porção. Estudamos o mercado global de alimentos e o comportamento do consumidor para desenharmos novos produtos em diferentes categorias", afirma a diretora.

