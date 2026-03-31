Plataforma de benefícios corporativos da rede de academias Smart Fit, a TotalPass vai passar a vender check-ins extras no dia. É uma mudança e tanto em um setor que se estruturou na lógica de um único check-in diário por usuário.

A TotalPass funciona como um aplicativo de acesso a academias oferecido por empresas como benefício corporativo. Hoje, reúne cerca de 40.000 parceiros no Brasil, está presente em mais de 1.900 cidades e já opera como uma das principais plataformas do setor. No México, lidera entre os agregadores.

O movimento vem na esteira de uma mudança no comportamento do usuário. Dados da própria empresa mostram que mais de 50% da base já combina mais de uma atividade ao longo do dia, o que pressiona o modelo tradicional de uso.

“A forma como as pessoas se relacionam com saúde e bem-estar mudou. As rotinas são mais dinâmicas, híbridas e personalizadas. O Check-in Extra nasce a partir dessa leitura”, afirma Felipe Calbucci, CEO LATAM da TotalPass.

A aposta da empresa é destravar uma nova frente de receita sem alterar o contrato com as empresas, ao mesmo tempo em que aumenta a frequência de uso e o fluxo nas academias parceiras.

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Como funciona o check-in extra

A funcionalidade será liberada gradualmente para usuários elegíveis. Dentro do aplicativo, será possível comprar acessos adicionais de forma avulsa — com opção de 1 check-in extra ou pacotes com 3 ou 5 unidades, todos com validade própria.

Na prática, o usuário passa a montar uma rotina mais flexível, combinando diferentes atividades no mesmo dia, sem precisar mudar de plano.

O movimento cria uma nova lógica dentro do benefício corporativo. Até aqui, o modelo era baseado em contratos fechados com empresas, com receita previsível e uso limitado.

Ao abrir a possibilidade de compra adicional, a TotalPass passa a capturar receita diretamente do usuário final — e testa o quanto ele está disposto a pagar por flexibilidade dentro de um benefício já contratado.

Esse ajuste também pode aumentar o tíquete médio e diluir a dependência de novos contratos corporativos como principal alavanca de crescimento.

Efeito na Smart Fit

A TotalPass ganhou relevância dentro da estrutura da Smart Fit nos últimos anos. Estimativas de mercado apontam que a operação pode valer cerca de 1,5 bilhão de reais, o equivalente a aproximadamente 10% do valor de mercado do grupo.

A Smart Fit, por sua vez, mantém um ritmo forte de expansão e geração de receita com sua rede de academias. A integração com a TotalPass ajuda a alimentar o fluxo de alunos e cria novas formas de monetização sobre a mesma base de usuários.

Pressão sobre concorrentes

O movimento tende a gerar reação no setor. Plataformas como o Gympass — que passou a se posicionar globalmente como Wellhub — operam sob lógica semelhante de limitação de uso diário.

Ao flexibilizar essa regra, a TotalPass tenta se diferenciar em um mercado cada vez mais competitivo, em que a disputa não está só na base de empresas clientes, mas no nível de engajamento do usuário final.

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