Maior supermercado de MS nasceu em Dourados e hoje fatura R$ 1,3 bilhão

Mato Grosso do Sul é um dos mercados mais pulverizados do varejo alimentar brasileiro. Diferentemente de estados onde grandes grupos nacionais dominam, o ranking sul-mato-grossense é liderado por redes regionais, com a sede da maior delas em Dourados, no sul do estado.

As dez maiores redes do estado somaram 4,7 bilhões de reais em faturamento em 2025, segundo o Ranking ABRAS 2026. O número representa menos de 0,5% do total movimentado pelo setor no país, estimado em 1,14 trilhão de reais.

A líder estadual é o Grupo ABV, dono da bandeira Abevê Supermercados, que faturou 1,3 bilhão de reais. Em seguida vêm S. Pires Comércio de Alimentos, com 1 bilhão de reais, e VRA Comércio, com 666 milhões de reais. Nenhuma das dez maiores redes do estado figura entre as 70 maiores do país.

“O varejo alimentar brasileiro vive um novo ciclo de crescimento, com ganhos de eficiência, inovação e proximidade com o consumidor”, diz João Galassi, presidente da ABRAS.

A ausência de grandes redes nacionais na liderança regional reflete um mercado em que o conhecimento local, a proximidade com fornecedores do agronegócio e a operação enxuta pesam mais do que escala. O avanço do atacarejo, formato híbrido entre atacado e varejo, é o principal vetor de crescimento das redes locais.

Quais são os 10 maiores supermercados de Mato Grosso do Sul

A.B.V. Comércio de Alimentos Ltda.: R$ 1,38 bilhão

S. Pires Comércio de Alimentos Ltda.: R$ 1 bilhão

VRA Comércio Ltda.: R$ 666 milhões

Nova Estrela Comércio de Alimentos S.A.: R$ 421 milhões

Oliveira e Carneiro Ltda.: R$ 319 milhões

Damasceno & Damasceno Ltda.: R$ 230 milhões

Comercial de Alimentos GP Mais Ltda.:R$ 214 milhões

JChagas Alimentos Ltda.: R$ 201 milhões

Supermercado Thomé Ltda.: R$ 142 milhões

Mercado Pag Poko Ltda.: R$ 131 milhões

Qual a história do Abevê Supermercados

O Grupo ABV é a maior rede supermercadista de Mato Grosso do Sul e ocupa a 71ª posição no ranking nacional, com 1,38 bilhão de reais de faturamento em 2025, segundo o Ranking ABRAS 2026. A empresa é familiar e tem sede em Dourados, no sul do estado.

A história começa em 1987, com a abertura do Supermercado Santo Antônio em Caarapó, no sul do estado. A loja, hoje rebatizada de Abevê Caarapó, foi a primeira de uma rede que cresceu lentamente nos primeiros doze anos. A segunda unidade só foi inaugurada em 1999, em Dourados, no espaço da antiga Casa Moreira.

A expansão se acelerou nos anos 2000 com aquisições e novas unidades em municípios do interior, como Três Lagoas, Maracaju, Itaporã, Nova Andradina e Paranaíba. O grupo passou a operar também a marca Abevê Fácil, voltada para lojas de proximidade, e estruturou negócios paralelos como cesta básica, factoring e administração de cartões.

O ponto de inflexão veio em 2018, com a entrada no atacarejo. O grupo lançou a bandeira Leve Max, depois rebatizada como Leve+, em Rio Brilhante. O movimento mudou a escala do negócio: o faturamento saltou de 500 milhões de reais em 2018 para 1 bilhão de reais em 2022, e seguiu crescendo. Atualmente, o Leve+ tem unidades em cidades sul-mato-grossenses e também em São Paulo.

Hoje, sob a presidência de Ariclenes Bento Vicentin, o grupo emprega cerca de 2.500 pessoas e opera em mais de uma dezena de municípios de Mato Grosso do Sul, além de cidades paulistas. O desafio é manter o ritmo de expansão em um estado de baixa densidade populacional, em que cada nova loja exige avaliação cuidadosa de demanda, logística e estrutura local.