Maior indústria têxtil do país pensa no futuro com reciclagem de algodão, reúso de água e inovação

“O que mais nos preocupa hoje são as mudanças de comportamento do consumidor”, diz o diretor de operações da Vicunha, Marcel Imaizumi. Há mais de 30 anos na empresa, ele conta que há um intenso acompanhamento das tendências de consumo do brasileiro para entender o futuro da moda, que aponta para um norte: sustentabilidade.

O consumidor brasileiro passou a se preocupar mais com o que consome, a buscar roupas que sejam feitas com matérias-primas mais sustentáveis, com menos impacto na natureza ao longo de toda a produção e confecção e que as empresas envolvidas tenham responsabilidade e metas assumidas.

Na esteira da premiação dos 50 anos de MELHORES E MAIORES, da EXAME, no qual a Vicunha levou a categoria Melhores da História em Moda e Vestuário, a empresa conta sua trajetória até aqui, como tem navegado pelos novos tempos para sustentar seu crescimento e quais são os planos para o futuro.

Além de Imaizumi, a EXAME Solutions conversa também com Dawid Wajs, diretor de matéria-prima, e Renata Guarniero, gerente de marketing Brasil, que irão falar sobre o futuro da indústria do jeans.