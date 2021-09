Magazine Luiza entregará alimentos da BRF em até um dia útil

A varejista Magazine Luiza anuncia uma parceria com a fabricante de alimentos BRF, em uma ação que passa a oferecer itens da linha Mercato em Casa, no marketplace, para clientes que moram na cidade de São Paulo. No lançamento serão vendidos 100 produtos entre pratos prontos, salsichas, suínos, frios, snacks, margarinas, aves, vegetais, sobremesas, lanches, empanados e bovinos. Em breve, o número de itens deve chegar a 500.

“A parceria é muito importante para nossa estratégia de ser um lugar no qual o cliente encontra de tudo. Essa parceria nos traz toda uma categoria de produtos que o Magalu ainda não dominava, além da expertise de uma líder do segmento”, afirma Mariana Castriota, gerente de marketplace do Magalu.

Os produtos serão entregues na capital paulista em até um dia útil, por caminhões refrigerados da BRF. Outras capitais brasileiras já estão no plano de expansão das operações e em breve também contarão com a possibilidade de adquirir itens da linha Mercato em Casa por meio do marketplace do Magalu.

Para as festas de final de ano, as companhias trabalham uma estratégia conjunta para disponibilizar na plataforma todos os kits natalinos -- que são o carro chefe da BRF --, com opções de itens que podem variar desde o prato principal até a ceia completa para o Natal.