Magazine Luiza compra empresa de pagamentos por R$ 290 milhões

Em mais um passo para a digitalização dos negócios, a Magazine Luiza anunciou nesta segunda-feira, 21, a compra de 100% da fintech Hub, fundada pelo empresário Carlos Wizard, por 290 milhões de reais.

Em comunicado ao mercado, a varejista afirmou que a Hub possui 4 milhões de contas digitais, além de cartões pré-pagos que movimentaram 6,6 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Esse fluxo de transações gerou receita bruta não auditada de 159 milhões de reais.

A conclusão da aquisição está sujeita a condições, incluindo aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pelo Banco Central.

A Hub começou a operar em 2012 e é uma instituição de pagamentos regulada pelo Banco Central e é integrada ao Sistema de Pagamentos Instantâneos (PIX).

“Após a integração com a Hub, os clientes do MagaluPay — pessoas físicas e jurídicas — passarão a contar com uma das mais completas plataformas de produtos e serviços financeiros do mercado, gratuita e totalmente integrada ao SuperApp”, disse a Magazine Luiza em comunicado.

Segundo a varejista, com a conta digital os clientes poderão realizar compras, depósitos, transferências, pagamentos (boletos, contas de consumo, impostos e PIX), saques (lotéricas, caixas eletrônicos e lojas do Magalu) e serviços como recargas de celular e vale-transporte.

Adicionalmente, passarão a ter um cartão pré-pago que reflete o saldo da conta digital, permitindo também transações no mundo físico.

Digitalização

A Magazine Luiza está incorporando cada vez mais serviços dentro de sua plataforma para desenvolver o ecossistema de lojas físicas, comércio eletrônico e marketplace.

Agora, com nove aquisições nos últimos meses meses, a empresa quer ser muito mais do que uma varejista. Um dos principais objetivos é criar um superaplicativo que possa ser acessado com frequência pelos consumidores.

Depois de lançar o MagaluPay, meio de pagamento para consumidores e vendedores, a empresa quer expandir ainda mais os serviços para sua plataforma.