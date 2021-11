Magalu quer reduzir estoque excessivo de mercadoria após balanço fraco

O Magazine Luiza terminou o terceiro trimestre com um giro de estoque de produtos de 100 dias ante um nível que considera saudável de 70 e pretende escoar esse excesso entre a Black Friday e sua tradicional promoção de início de ano, afirmou o presidente da companhia nesta sexta-feira.

O excesso de inventário fez a empresa registrar uma provisão de 395 milhões de reais no terceiro trimestre que acabou ajudando a derrubar o lucro da companhia no período em quase 90% e pressionava as ações da empresa para uma queda de 16% às 15h30.

"Não estávamos esperando a desaceleração que houve nas vendas das lojas físicas no terceiro trimestre e acabamos com estoque maior", afirmou o presidente da companhia, Frederico Trajano, em teleconferência com analistas do setor.

"Achamos prudente trabalhar com a provisão para trazer o estoque para um giro menor em dezembro e início do ano que vem. Claro que você acaba promocionando estes itens para escoar o estoque", disse o executivo.