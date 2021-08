Magalu lança maquininhas, conta e crédito para vendedores do marketplace

A varejista Magazine Luiza acaba de lançar um pacote de ferramentas financeiras para aos 90.000 vendedores do marketplace, também chamados de sellers, com maquininhas de pagamento com cartão, as Magalupay, conta digital para pessoa jurídica e linha de crédito específico para o público-alvo.

Há três modelos de maquininhas, uma é voltada ao microempreendedor, outra a estabelecimentos mais robustos e uma terceira, batizada de Smart, funciona como uma espécie de sistema de gestão do negócio ao gerenciar o estoque após as vendas online e offline, por exemplo.

A novidade foi anunciada durante a Expo Magalu, o megaevento anual de empreendedorismo digital realizado pela companhia. “A tecnologia que conseguimos embarcar nas maquininhas Magalupay vai ajudar os sellers a melhorar muito as vendas, seja no online ou no offline, levando a omnicanalidade para dentro do negócio”, afirma Robson Dantas, diretor de fintech do Magalu.

Ao adquirir as maquininhas, o seller receberá suporte dentro das lojas físicas do Magalu, incluindo assistência técnica. Não há cobrança de aluguel e os três modelos (Mini, Super e Smart) estão disponíveis tanto para CPF quanto para CNPJ. O sistema é integrado com a conta PJ gratuita.

Todos os modelos permitem pagamento com cartão por aproximação e funcionam sem bobina de papel. O modelo Mini é indicado para os microempreendedores que precisam de mais mobilidade e custa 199 reais.

Já a Super é recomendada a estabelecimentos maiores e sai por 299 reais. A versão Smart, por 499 reais, permite vender os produtos do marketplace na loja física, com atualização de estoque automática, emissão de cupom fiscal, além da realização dos pagamentos. Os participantes da Expo Magalu podem comprar as maquininhas com 50% de desconto nesta terça-feira.

“A multicanalidade é muito importante para o Magalu e queremos dar essa oportunidade para

os nossos sellers também”, diz Celso Providelo, gerente de Tecnologia Stoq Magalu. “Na maquininha Smart, nós temos a gestão financeira e a gestão do varejo, como o catálogo de produtos, por exemplo, embarcadas na tecnologia dando mais um passo para a digitalização do varejo brasileiro”.

Conta digital PJ

Em parceria com a Hub Fintech, o Magalu anunciou para os sellers o lançamento de uma conta digital PJ 100% gratuita. Com ela, é possível realizar PIX ilimitados, TEDs, pagamentos de boletos e depósito dos recebíveis. O sistema é totalmente integrado à plataforma da companhia. Os usuários recebem um cartão de crédito que também pode ser usado fora do ecossistema da companhia.

Crédito Magalu

Com esse sistema de crédito os sellers poderão realizar empréstimo para investir no negócio. “Criamos um produto fácil, ágil, atrativo. Durante uma semana, a taxa de juros para quem tem crédito pré-aprovado terá 30% de desconto com parcelamento em até 18 meses”, afirma Dantas.

O sistema é 100% digital e o crédito pode ser contratado em alguns cliques. Para pedi-lo há a ausência de pedido de garantia, as taxas de juros competitivas, segundo a varejista, e 60 dias para o pagamento da primeira parcela.

A companhia lembra ainda que empresas parceiras foram responsáveis por 3 bilhões de reais de vendas registradas pela companhia só no segundo trimestre deste ano. Entre abril e junho, o Magalu

incorporou 23.000 novos sellers ao seu marketplace, marca recorde para o período.

