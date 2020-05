MAG Seguros lança linha que dá desconto em telemedicina, remédios e exames

Em tempos de crise econômica e de saúde, uma consulta em uma clínica particular pode significar um custo muito elevado para o orçamento da família. Isso porque menos de um quarto da população brasileira tem acesso a planos de saúde. Pensando nos brasileiros que têm interesse em ter acesso a uma gama maior de médicos e especialistas, mas não têm condições de arcar com planos individuais, a MAG Seguros — do grupo Mongeral Aegon — lançou uma linha que oferece pacote de serviços que inclui telemedicina, consultas por telefone com psicólogos, assistentes sociais, educadores físicos e nutricionistas, além de desconto em medicamentos e exames.

Funciona assim: a pessoa paga um valor mensal, a partir de 50 reais, e tem acesso a uma rede de laboratórios e clínicas. Se precisar de atendimento ou exame, paga pelo serviço mas com custo inferior ao que pagaria se não tivesse contratado o seguro chamado Vida Toda Bem-Estar. “Não somos plano de saúde nem os substituímos. Somos complementares. Um exame que custaria 150 reais sai por 80 reais, por exemplo”, afirma Nuno Pedro David, diretor da MAG Seguros, em entrevista à EXAME.

A linha se divide em três pacotes: essencial, plus e premium. No mais simples, oferece um seguro de cerca de 50.000 reais contra doenças graves, como câncer. Já no intermediário, oferece cobertura para Alzheimer, AVC e infarto, enquanto o mais avançado inclui até transplantes. Funciona como seguro de carro: quando acontece um sinistro, pode acionar a franquia. “Esses valores, no entanto, não são resgatáveis em caso de não utilização.”

Segundo David, a expectativa é que a linha represente um incremento de aproximadamente 2,5 milhões de reais em vendas nos próximos 12 meses.