Mãe de 37 anos trabalha 70 horas por semana e ganha US$ 6.300 em renda passiva: ‘Não me arrependo’

Ao fundar a empresa Bridesmaid for Hire em 2014, Jen Glantz assumiu uma rotina intensa: 70 horas semanais, viagens constantes pelos Estados Unidos e uma dedicação total à construção de uma marca única no setor de casamentos. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Mas a chegada da maternidade, em 2023, a obrigou a repensar seu modelo de negócio. A mudança não foi apenas de ritmo, mas de estratégia — e envolveu domínio absoluto de princípios das finanças corporativas.

A empreendedora, que pretendia tirar apenas seis semanas de licença após o nascimento da filha, percebeu logo nos primeiros meses que a gestão de tempo e recursos exigiria mais do que força de vontade: seria preciso reestruturar a operação com inteligência financeira, controle de custos, escalabilidade e diversificação de receitas.

Diversificar receitas para sustentar o negócio

Com menos tempo disponível para se dedicar ao atendimento direto de clientes, Glantz apostou na diversificação de fontes de renda.

Ao monetizar seu site com anúncios do Google, passou a gerar uma média de US$ 391 mensais. A mesma lógica se aplicou à inclusão de links de afiliados em newsletters e redes sociais, o que rendeu outros US$ 129 por mês.

Mais do que pequenos incrementos, essas estratégias mostram como a rentabilização de ativos existentes — como audiência e conteúdo digital — pode sustentar financeiramente uma operação mesmo com menos carga operacional.

Produtos digitais como ativos de longo prazo

Outro passo importante foi o fortalecimento de ativos recorrentes.

Desde 2017, Glantz lança cursos online sobre temas como oratória e branding pessoal. Junto a livros, um jogo de cartas e a monetização de sua newsletter, esses produtos físicos e digitais garantem mais US$ 380 mensais. Eles exigem baixo custo de manutenção e trazem retorno contínuo.

Dominar as finanças para crescer na carreira

O caso de Jen Glantz mostra que não basta apenas criar um negócio — é preciso saber estruturá-lo financeiramente para que ele seja viável e escalável.

Profissionais que dominam fundamentos como geração de receita recorrente, análise de margem, automação de serviços e diversificação de canais têm mais chances de crescer, seja como empreendedores, gestores ou executivos.

Dominar as finanças corporativas, portanto, não é uma competência restrita a grandes empresas. É uma habilidade essencial para qualquer profissional que busca crescimento sustentável, controle do próprio futuro e impacto no mercado.

