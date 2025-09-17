Em uma mistura que promete dar um "gosto" novo ao setor, as startups de hortifrúti Arado e Frexco acabam de concluir uma fusão. Juntas, miram terminar o ano com receita de R$ 100 milhões.

O grupo também inclui a Plantei, e-commerce de hortifrúti orgânico adquirida pela Arado em 2023.

Com raíz na tecnologia, a plataforma mineira Arado conecta pequenos e médios agricultores a restaurantes e varejistas. Recebeu R$ 100 milhões de investimento entre 2023 e 2024, com Valor Capital e Maya Capital na base de investidores.

Já a recém-chegada Frexco, investida pelo iFood, fornece frutas, verduras e legumes frescos diretamente para restaurantes. De Piedade, no interior de São Paulo, a startup 'pula' os intermediários e tem um sistema que garante maior eficiência na distribuição.

Victor Bernardino, CEO da Arado, explica que a união tem como foco melhorar a logística e a previsão da demanda para produtos altamente perecíveis. "Nosso objetivo é garantir que eles cheguem de forma pontual e com o frescor que o mercado exige", afirma.

A tecnologia será a grande aliada do grupo, que já desenvolveu 12 sistemas próprios baseados em inteligência artificial para prever a demanda e otimizar as entregas.

A Frexco, por sua vez, garante que a integração não afetará os clientes e parceiros. "O foco é fortalecer o relacionamento com nossos clientes", diz o CEO Mateus Erthal. O grupo, que começa a expansão no Sudeste, já tem planos para levar o modelo a todo o Brasil.

A previsão é que a fusão gere R$ 100 milhões em receita até o final de 2025, com um crescimento acelerado a partir de 2026, quando o grupo planeja expandir as operações e investir mais em tecnologia, operações e vendas.

Fora de validade?

A meta chama atenção considerando o momento delicado do setor.

No final do ano passado, as startups Justo (entregas de supermercado) e Mercado Diferente (delivery de 'frutas feias') encerraram as operações repentinamente. Uma havia acabado de receber um investimento; a outra, tentou um M&A antes de fechar as portas de vez.

Conhecido como o 'banco do hortifrúti', a Graviola parece ter encontrado um caminho. No início do ano, recebeu até R$ 45 milhões da SRM Ventures para oferecer até R$ 100 milhões em crédito. O foco é antecipação de recebíveis para pequenos e médios fornecedores.

Semelhante ao grupo composto por Arado e Frexco, que tem os restaurantes como clientela, a Graviola também aposta no B2C para crescer num setor desafiador. A startup quer agilizar a compra de hortifrúti para supermercados e distribuidoras, não o consumidor final.