A lupa míope - e como ela pode afetar a sua visão sobre o negócio

Todos os anos nos deparamos com novos desafios pessoais que a vida nos impõe. As empresas também sofrem do mesmo destino. Mas o que devemos fazer sobre eles? Reinventarmo-nos como pessoas e empresas.

O mercado clama por vida e por isto pessoas e empresas se confundem (ou se complementam) no verdadeiro sentido de nossas organizações. Não existem regras para que esta simbiose se fertilize, não existe processo para que este planejamento estratégico se consolide, não existe capital para que este negócio se frutifique. Mas existe paixão, amor, compromisso e alegria em levar vida para as empresas e desafios para o mercado.

Quando olhamos com profundidade para o negócio, descobrimos detalhes que só uma lupa pode identificar. Entretanto, muitas vezes ficamos tão envoltos nesses detalhes que esquecemos do todo, do que está ao redor, das oportunidades, do universo.

A lupa é míope, pois ela segrega, limita e restringe. É preciso conviver com as surpresas e tirar delas o verdadeiro significado de se reinventar. É preciso dar margem ao desconhecido vulnerável e desfrutar do risco calculável para sair do ostracismo e da mesmice. É preciso viver a vida das empresas que querem ser desafiadas pelo mercado.

Devemos fazer de nossas empresas verdadeiras lentes de aumento para o mercado. Para isto é preciso apenas um olhar amplo para os desafios e oportunidades.

O Ministério do Empreendedorismo adverte: a Miopia das empresas afeta a visão e acarreta cegueira empresarial.