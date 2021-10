Lunelli mostra como fazer moda com significado

A indústria têxtil vive um momento especial: está cada vez mais inovadora e envolvida com as práticas de ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), que vêm ganhando visibilidade dentro do segmento.

Inserida nesse universo, a Lunelli, uma das maiores indústrias têxteis do Brasil, é um importante exemplo do quanto iniciativas responsáveis fazem a diferença. Fundada há exatos 40 anos, a empresa tem entre suas estratégicas, desde a criação, o cuidado com impactos sociais, econômicos e ambientais.

Localizada em Santa Catarina, atualmente, o mais importante polo têxtil do país, a companhia conta com plantas em diversas regiões do Brasil e, inclusive, no Paraguai.

“A Lunelli é uma empresa familiar, que leva o nosso sobrenome. Foi fundada por meu irmão. Nosso compromisso e responsabilidade com a comunidade e com a preservação do meio ambiente está presente desde o início, quando ainda nem se falava nas práticas de ESG”, conta Dênis Luiz Lunelli, diretor-presidente da empresa. “Não temos como dissociar a nossa história da história do local no qual estamos inseridos. Costumo dizer que não estamos em uma comunidade, nós somos a comunidade.”

Ele lembra que a Lunelli Malhas e Tecidos, uma das marcas do grupo, que também tem em seu portfólio a Lez a Lez, Hangar 33, Lunender, Alakazzo e Fico, nasceu em 1981 e no ano seguinte veio a Eco92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento que trouxe uma nova visão em relação aos problemas ambientais. “Já nascemos com esse novo olhar, crescemos sempre atentos às melhores práticas”.

Impactos positivos em toda a cadeia produtiva

Produzindo moda com significado e compromisso ambiental, a Lunelli investe constantemente em práticas ecoeficientes e os resultados obtidos são bastante expressivos.

Em 2020, por exemplo, houve redução de cerca de 10% no consumo de água na unidade Beneficiamentos, em relação ao ano anterior, além do tratamento de 79 litros de efluente por quilo de malha produzido.

Como parte do Sistema de Gestão Ambiental, 100% de seus resíduos têxteis foram enviados à reciclagem, somando 1.491 toneladas de materiais reciclados.

Em relação à busca pela eficiência energética, também alcançou ótimos números: na Lunelli Malhas e Tecidos, maior consumidora de energia elétrica da empresa, houve uma queda de 5,2% em relação a 2019.

Um olhar para colaboradores e comunidade local

Outro ponto estratégico da Lunelli é colocar seus colaboradores no centro do negócio.

“Nossa forma de gestão é primeiro olhar para dentro, resolver nossas questões internas, para depois ajudar a solucionar as externas. Na fábrica do Paraguai, por exemplo, logo que chegamos, percebemos que o rendimento não era o esperado. Então, quando identificamos que muitos dos colaboradores chegavam com fome para trabalhar e incluímos um café da manhã, tudo mudou. Acredito que em todo e qualquer negócio seja importante entender quem é o colaborador e quais as suas necessidades”, explica Lunelli.

Ele destaca que a indústria têxtil tem, entre suas características, a capacidade de gerar muitos benefícios para as comunidades nas quais está inserida, incluindo um número elevado de empregos, o que transforma toda a região.

“O impacto abrange não só o aumento na arrecadação de impostos como o desenvolvimento de toda a comunidade. A estrada de terra dá lugar ao asfalto, chegam os loteamentos, postos de gasolina e de saúde, escolas e muito mais. É incrível ver quanto a chegada do negócio impulsiona o crescimento de qualquer cidade”.

Ainda em relação à valorização e ao cuidado com a comunidade local, a Lunelli vem realizando diversas ações transformadoras, tanto financeira quanto culturalmente.

Um bom exemplo são as parcerias entre uma de suas marcas, a Lez a Lez, com iniciativas locais espalhadas pelo Brasil. Recentemente, a ideia beneficiou o Casarão das Rendeiras, em Florianópolis, e o Mercado da Palha, de Minas Gerais. Com o projeto catarinense, foi criada uma coleção exclusiva em que cada ponto da renda de bilro se transformou em uma história. O objetivo? Resgatar e fortalecer a experiência deixada pelos açorianos no litoral do estado. Já com as artesãs mineiras, foram produzidas bolsas exclusivas, em um trabalho totalmente manual.

Moda com significado

A distância entre quem produz e quem consome a moda geralmente é longa. O consumidor, na maioria das vezes, não tem acesso ao esforço e à dedicação envolvidos na produção de uma peça de roupa. A Lunelli, no entanto, vem trabalhando para aproximar esses dois personagens tão importantes do universo fashion.

Entre as estratégias adotadas para mudar esse cenário está o movimento Moda com Significado. A partir dele, tags exclusivas fixadas às peças trazem uma foto e frase assinada por quem a produziu.

“Queremos valorizar e reconhecer os colaboradores, mostrar quem está envolvido naquela produção. Não podemos deixar que ele caia no anonimato, pois tem um papel importantíssimo para toda a engrenagem funcionar.

40 anos com crescimento constante

Com marcas segmentadas, que atendem diferentes públicos, a Lunelli deve fechar 2021 com os melhores resultados de toda a sua história. “É o nosso melhor ano em todos os indicativos”, destaca o diretor-presidente.

Para chegar a esse patamar, e empresa vem diversificando sua atuação em quatro negócios: nas marcas próprias, na venda de malhas e tecidos para outras confecções, em Private Label para grandes marcas, e na abertura de novas lojas e a expansão em franquias.

“Estamos performando cada vez melhor, e um de nossos diferenciais para alcançarmos esse resultado é acreditar que as pessoas fazem o negócio. Basta visitar uma fábrica no final de semana. Tem apenas um galpão com máquinas. Mas, com os funcionários ela ganha vida, torna-se uma empresa”, diz Lunelli.

Os colaboradores, afirma, é que fazem a “mágica acontecer”. “E não podemos deixar que eles se tornem números, um risco quando a empresa cresce. Na Lunelli, olhamos para cada um de nossos 4.600 colaboradores diretos e os 2.500 indiretos como seres únicos.”