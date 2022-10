Lumena, João e Natalia: por que a Seda vai confinar ex-participantes de realities em shopping em SP

A Seda irá confinar seis ex-participantes de reality shows como Big Brother Brasil (BBB), da Globo, e A Fazenda, da Record, em um shopping em São Paulo por 72 horas, entre os dias 21 e 24 de outubro. Em comum, todos os convidados têm cabelos crespos ou cacheados.

A estratégia procura impulsionar o relançamento da seda Boom, que é o principal investimento da marca em 2022. Com 11 produtos para cabelos com curvatura entre shampoos, condicionadores e cremes para pentear, a nova linha apresenta uma tecnologia “exclusiva pró-curvatura”, que seria responsável por memorizar, ativar e manter a finalização dos fios por até 72 horas.

Lançada originalmente em 2017, a partir de uma cocriação, a Boom reformulou também o discurso e a proposta de valor.

Assine a EMPREENDA e receba, gratuitamente, uma série de conteúdos que vão te ajudar a impulsionar o seu negócio.

“Agora não é sobre a curvatura, mas sobre o end look (visual final) que você quer ter no seu cabelo”, afirma Isabela Albuquerque, coordenadora sênior de marketing de Seda, sobre a liberdade de escolha dos consumidores em relação à forma como podem finalizar os seus penteados, com volume, sem ou com cachos modelados.

Como será a ativação

Ao levar Sthefane Matos, Natalia Deodato, João Pedrosa, Elana Valenaria, Rízia Cerqueira e Lumena Aleluia para o Mais Shopping, localizado em Santo Amaro, em São Paulo, a marca pretende mostrar que os produtos entregam o que prometem.

“A ideia é que a gente consiga contar toda essa história tanto emocional, que a gente sabe que tem uma história muito emocional por trás, e também a questão funcional, que é toda a praticidade que a gente entrega para a rotina de um consumidor”, afirma.

A ação será realizada em uma casa de vidro de dois andares, montada em espaço de 200 metros quadrados dentro do shopping. Dessa forma, permite que os clientes e frequentadores do centro comercial interajam com os convidados e acompanhem desafios e dinâmicas que serão realizadas ao longos dos três dias.

O reality também poderá ser acompanhado em tempo real pelo canal da marca no YouTube. A atração será comandada pela cantora e apresentadora Jojo Todynho.

Assim como os programas tradicionais, o “Clube Boom 72”, como foi batizado, também terá um participante vencedor. O caminho para a vitória é a soma dos pontos conquistados durante os desafios e os votos dos fãs, que podem avaliar os competidores no site da ação.

Mas, ‘simbolicamente’, quem leva o prêmio é a torcida do convidado ganhador. Entre os fãs, uma pessoa, com direito a acompanhante, será sorteada para conhecer a celebridade com tudo pago pela marca.

Qual o tamanho da demanda

Sub-representado no país, o mercado de produtos para cabelos crespos e cacheados teria o potencial, se explorado de maneira adequada, de representar entre 30% e 40% de toda a indústria, estima levantamento da consultoria Bain & Company.

Nos últimos anos, as marcas começaram a apresentar mais soluções que atendam o público, até como resposta às cobranças por diversidade e representatividade.

“As demandas dessa população começaram a ser ouvidas não somente por questões estéticas, mas, sobretudo, por um avanço mesmo de consciência do mercado, que estava distante da realidade da demanda da população brasileira. Acho que cada vez mais tem começado a reduzir essa distância de distanciamento”, afirma Lumena Aleluia, ex-BBB e participante no novo reality.

Para a influenciadora, antes não existiam grandes iniciativas com pesquisas fundamentadas e que considerassem as especificidades dos cabelos crespos e cacheados, o que acabava por “matar” os cachos.

Segundo a executiva de marketing de Seda, seda Boom é uma linha ‘muito importante’ para a composição de portfolio da marca, que lidera o mercado de produtos para cabelos no país.

Em 2021, o segmento movimentou no Brasil movimenta mais de R$ 23,3 bilhões. A Unilever, dona da Seda, Dove e Clear, ficou com 24,3% de participação. L’Oreal, 19,5%, Procter & Gamble, 7,9%, ocuparam as posições subsequentes, segundados dados da consultoria Euromonitor.

Leia também:

Após ouvir muitos "não", ele montou um negócio que investe R$ 115 milhões em energias renováveis

Quem é Belmiro Gomes, o ex-bóia-fria por trás do gigante do atacarejo Assaí

Ele já fez bico num lava-jato. Hoje, ergue imóveis de luxo na Bahia e tem R$ 1,5 bilhão em terrenos