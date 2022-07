Luiza Trajano participa de evento do Magalu para empreendedores em João Pessoa

O Magalu realiza nesta quinta-feira, 14, a grande Feira do Empreendedor da “Caravana Parceiro Magalu". O evento, que acontecerá no Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções de João Pessoa, terá a presença de Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magalu, e Frederico Trajano, CEO da companhia. Os dois farão palestras e conversarão com varejistas locais, especialmente pequenos comerciantes.

O visitante da Caravana também poderá assistir a palestras dos influenciadores Alê Nogueira, Léo Mantovan, Ricardo Santana e Gilmar Theobald, especializados em vendas pela internet. Eles vão compartilhar suas experiências com vendas em marketplaces.

A Caravana Parceiro Magalu foi criada este ano com o objetivo de digitalizar o comerciante que ainda não vende pela internet, e impulsionar aqueles que já vendem, mas exploram pouco as possibilidades do comércio online.

“Vender pela internet é um caminho sem volta, e todo empreendedor, de qualquer tamanho, pode e deve explorar as oportunidades do e-commerce. As ferramentas já existem, são muito simples de usar, e o mais importante: elas ajudam a expandir os negócios”, explica Leandro Soares, diretor de marketplace do Magalu.

João Pessoa é a segunda parada da Caravana Parceiro Magalu no Nordeste. A cidade foi escolhida pelo grande potencial de digitalização de seu varejo. São mais de 25.000 CNPJs do setor de comércio, mas menos de 10% vendem pela internet. No Brasil, existem cerca de 6 milhões de varejistas, com cerca de 300 mil que trabalham no e-commerce.

Como participar

Para participar da Feira do Empreendedor da Caravana Parceiro Magalu, basta se inscrever gratuitamente no site.

A empresa disponibilizará transporte para o evento, com saída de três lojas da capital paraibana, a partir do meio-dia até às 16h30.

As vans sairão a cada 30 minutos das lojas Magalu:

Rua Treze de Maio, 127

Rua Josefa Taveira, 32

Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2737

O empreendedor que se cadastrar no marketplace Magalu pode também se inscrever nos cursos de capacitação gratuitos e exclusivos da UniMagalu. São 17 cursos gratuitos, como o de primeiros passos da venda online, fotografia de produtos, gestão de estoque e Excel para iniciantes.

Programação

Confira com detalhes a programação da Feira do Empreendedor: