Lucro do Bank of America quase triplica no 2º trimestre

O lucro do Bank of America quase triplicou no segundo trimestre, quando o banco liberou reservas para perdas com empréstimos que havia provisionado no ano passado, segundo dados divulgados nesta quarta-feira. A divisão de crédito, porém, foi afetada pelos juros baixos para animar a economia norte-americana.

O lucro líquido do banco aumentou para 8,96 bilhões de dólares, ou 1,03 dólar por ação, de 3,28 bilhões de dólares, ou 0,37 dólar por ação, um ano antes. Analistas, em média, esperavam um lucro de 0,77 dólar por ação, de acordo com estimativa da Refinitiv.

O segundo maior banco dos EUA em ativos tirou 2,2 bilhões de dólares das provisões no trimestre, refletindo uma perspectiva econômica otimista, uma vez que as vacinações generalizadas levaram a um abrandamento das restrições relacionadas à pandemia e definiram o cenário para uma recuperação econômica.

No entanto, as taxas de juros mais baixas para combater as consequências econômicas da pandemia continuaram a corroer a margem financeira (NII), que despencou 6% no trimestre, para 10,2 bilhões de dólares.

A média de empréstimos e leasing em todos os segmentos caiu 11% em relação ao ano passado, mas aumentou 1,8 bilhão de dólares em relação ao trimestre anterior, sinalizando uma recuperação incipiente.

"Os gastos do consumidor ultrapassaram significativamente os níveis pré-pandêmicos, o crescimento dos depósitos é forte e os níveis de empréstimos começaram a crescer", disse o presidente-executivo do BofA, Brian Moynihan, em comunicado.

A receita geral, líquida de despesas com juros, caiu 4%, para 21,5 bilhões de dólares.