"De saída" do GPA, Assaí tem alta de 31% no lucro do 4º tri de 2020

O Assaí Atacadista registrou lucro líquido de 299 milhões de reais nos últimos três meses do ano passado, o que representa uma elevação 31% frente ao mesmo período de 2019, de acordo com dados divulgados no final da segunda-feira, ajudado por melhor desempenho operacional e redução de despesas financeiras.

A companhia, que atua no segmento de atacado de autosserviço, apurou receita líquida de 10,7 bilhões de reais, alta de 33,7%, atribuindo o resultado à performance das 19 lojas inauguradas em 2020, assim como ao desempenho 'mesmas lojas' e o efeito da inflação principalmente nas categorias de commodities.

As despesas com vendas, gerais e administrativas representaram 8,9% da receita líquida, redução de 0,5 ponto percentual na comparação ano a ano. As despesas financeiras pós IFRS 16 totalizaram 1,9% da receita líquida, de 2,2% no mesmo período de 2019.

O resultado medido pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado cresceu 41%, para 879 milhões de reais, margem de 8,2%, ante 7,8% um ano antes.

Nos últimos três meses de 2020, foram inauguradas 9 lojas, totalizando 19 estabelecimentos no ano.

De acordo com o Assaí, há 7 lojas em construção e outras 3 lojas de Extra Hiper estão em processo de conversão, transferidas para Assaí antes da conclusão da cisão da GPA.

Acionistas de GPA e de sua subsidiária Sendas aprovaram no final de 2020 proposta de reorganização societária para cindir a unidade Assaí.

Na semana passada, as companhias divulgaram que tiveram aprovação neste mês para a listagem das ações do Assaí no Novo Mercado da B3 e na Bolsa de Nova York.

Os detentores de ações da GPA, após o encerramento do pregão em 26 de fevereiro, receberão ações do Assaí, na proporção de suas respectivas participações no capital social da GPA. Os papéis serão negociadas na B3 a partir de 1 de março sob o código 'ASAI3'.