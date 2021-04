Lucro da WEG cresce 73,7% no 1° trimestre, para R$ 764,2 milhões

Da Redação, com Reuters

Por Da Redação, com Reuters

A fabricantes de equipamentos elétricos Weg informou nesta quarta-feira que teve lucro líquido de 764,26 milhões de reais no primeiro trimestre, alta de 73,7% ante ante os R$ 440 milhões registrados no mesmo período de 2020, beneficiando-se da recuperação da economia global. Quando a comparação é feita com o trimestre imediatamente anterior, o avanço foi de 3%.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) atingiu 1,02 bilhão de reais, montante 64,2% superior ao de um ano antes, com margem Ebitda subindo 3,3 pontos percentuais, para 20%.

Já a receita líquida de vendas da companhia atingiu R$ 5,1 bilhões no período, alta de 36,7% na comparação com o primeiro trimestre do ano anterior.

A companhia atribuiu o resultado à recuperação gradual dos mercados interno e externo em relação aos efeitos da pandemia da covid-19 e a variação de quase 23% do dólar frente ao real, que teve efeitos na receita obtida no exterior.

A maior parte do faturamento (54%) teve como origem o mercado doméstico, que cresceu 38,4% com maior venda de produtos de equipamentos de ciclo curto — de menor porte e fabricados em série.

A receita obtida no mercado externo medida em reais subiu 35,2%, para R$ 2,733 bilhões, enquanto a receita externa medida em dólares aumentou 10,3%, para US$ 498 milhões.