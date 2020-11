Lucro da Vivara recua 8,7%, mas vendas retomam patamar pré-pandemia

A Vivara registrou lucro líquido de 36,1 milhões de reais no terceiro trimestre, queda de 8,7% na comparação com o mesmo período de 2019. Apesar da queda no lucro, a geração de receita da companhia voltou ao nível pré-pandemia: no trimestre, cresceu 1% na comparação ano a ano, para 242,6 milhões de reais.

O resultado positivo pode ser atribuído principalmente às vendas pela internet: compras pelo e-commerce saltaram 182,3% no período, passando a representar 22,9% do faturamento. Ao mesmo tempo, as vendas mesmas lojas (SSS) – lojas físicas e ecommerce – caíram 3,9%.

“No terceiro trimestre, nossa receita voltou ao mesmo nível do mesmo período de 2019, com setembro já apontando para um crescimento de 7,2%, com SSS positivo”, afirmou a rede de joalherias no material de divulgação do balanço.

O resultado operacional medido pelo Ebitda teve acréscimo de 0,4%, para 63,6 milhões de reais, com a margem ficando em 26,2%, de 26,3% um ano antes. Em termos ajustados, o Ebitda caiu 7,4%, a 49,6 milhões de reais, com a margem passando de 22,3% a 20,4%.

A companhia afirmou ainda que em 2021 voltará a buscar expansão orgânica mais acelerada, com a perspectiva de adicionar entre 40 a 50 novas lojas, de Vivara e Life, entre outros projetos.