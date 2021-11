Lucro da Totvs sobe 3º trimestre com expansão de novos negócios

A fornecedora de softwares de gestão Totvs teve aumento no lucro do terceiro trimestre, com crescentes receitas ligadas à tecnologia financeira e performance de negócios compensando efeitos de maiores despesas.

A companhia anunciou nesta quarta-feira que seu lucro de julho a setembro somou 89,9 milhões de reais, alta de 9% ante mesma etapa de 2020.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado subiu 19% ano a ano, para 192 milhões de reais.

A margem Ebitda, no entanto, caiu 1,3 ponto percentual, a 22,5%, com o aumento da representatividade de novos negócios, "que possuem momentos e mandatos distintos, com foco voltado principalmente para o crescimento acelerado de receita", explicou a Totvs.

Mas vieram principalmente desses setores as maiores contribuições para o crescimento de 26,1% da receita líquida total, a 854,5 milhões de reais. Na divisão principal de gestão, o faturamento avançou 14%,5, com maiores demandas dos segmentos de agronegócio, educacional, serviços financeiros e varejo.

Na outra ponta, as despesas comerciais e de marketing da empresa subiram 33,9% ano a ano, enquanto as administrativas evoluíram 18%.