Lucro da PepsiCo cresce 4,5% no 4° tri e atinge US$ 1,85 bilhão

A PepsiCo, fabricante de Pepsi, Doritos e Lays, registrou lucro líquido de US$ 1,85 bilhão no quarto trimestre de 2020. O resultado representa um crescimento de 4,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando registrou lucro de US$ 1,77 bilhão.

Já a receita líquida da empresa cresceu 8,8% no quatro trimestre e chegou a US$ 22,45 bilhões. O resultado do último trimestre apresentou aceleração no desempenho da empresa.

“Terminamos o ano com nosso negócio global de bebidas tendo acelerado, enquanto nossa divisão de salgadinhos e alimentos permaneceu resiliente no quarto trimestre”, disse Ramon Laguarta, presidente da empresa, em comunicado.

No acumulado de 2020, a receita cresceu 4,8% e atingiu US$ 70,37 bilhões. Já o lucro líquido caiu 2%, a US$ 7,12 bilhões.

"Até 2021, procuramos que as nossas receitas e ganhos por ação estejam alinhados com os nossos objetivos a longo prazo. Também anunciamos um aumento de 5% no nosso dividendo anual, com efeito a partir do pagamento de dividendos em junho de 2021",

Resultado no Brasil

O Brasil foi um dos países que impulsionaram o resultado da empresa na América Latina, com alta de 3% em receita líquida no ano passado. Destaque para o crescimento de duplo dígito em volume de vendas de bebidas e aumento de um dígito em vendas de snacks salgados no país.

Mesmo com os impactos causados pela pandemia a empresa manteve um ritmo acelerado no Brasil. De lançamento de produtos, ações em pontos de vendas, campanhas para o consumidor, além de iniciativas de suporte comunitário, como a doação de mais de um milhão e meio de unidades de produtos distribuídos ano passado em 12 estados, o que representa mais de 320 toneladas de alimentos

Entre as iniciativas realizadas em 2020, estão: o lançamento de Elma Chips Flamin’ Hot com uma parceria com a cantora Anitta para “O Verão Mais Hot de Todos os Tempos”.

“Estamos muito orgulhosos dos resultados atingidos no Brasil, eles são a prova de que a PepsiCo, com a sua missão de vencer com propósito, busca trazer para o mercado o que o consumidor deseja, está aberta para transformações e, principalmente, atenta à realidade do nosso país”, afirma Daniela Cachich, VP de Marketing da Pepsico Brasil Alimentos.