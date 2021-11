Lucro da JBS dispara 142% no 3º trimestre com operação na América do Norte

A JBS reportou lucro líquido de 7,6 bilhões de reais no terceiro trimestre, expressiva alta de 142% no comparativo anual, novamente impulsionado pelo desempenho das operações na América do Norte que compensaram adversidades no Brasil, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira.

A receita líquida somou 92,62 bilhões de reais no trimestre, avanço de 32,2% no ano a ano.

