Lucro da Hapvida recua no 4º trimestre, a R$ 94,3 milhões

A empresa do setor de saúde Hapvida registrou lucro líquido de 94,3 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, menos de a metade do montante apurado um ano antes, com aumentos de custos e sinistralidade ofuscando crescimento de receita, de acordo com os dados divulgados na noite de quinta-feira.

A receita líquida cresceu 27,3%, ajudada por aumento de beneficiários e do ticket médio, entre outros fatores, mas os custos assistenciais subiram 37% no total, assim como aumentaram as despesas de vendas (+15,5%) e administrativas (+9,9%).

A sinistralidade total foi de 66,5%, aumento de 4,7 pontos percentuais, afetada, entre outros fatores pelo aumento da provisão de ressarcimento ao SUS devido a normalização dos envios de avisos de beneficiários identificados (ABI) e das cobranças pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A Hapvida também citou aumento gradual de atendimentos e internações referentes à Covid-19 em algumas regiões nos últimos três meses de 2020, com gastos com pessoal, materiais e medicamentos, localização e funcionamento e serviços de terceiros da ordem de 27,8 milhões de reais.

O desempenho operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou 431,8 milhões de reais, alta de 15,2% ano a ano, mas a margem Ebitda caiu 2 pontos, para 19%.

O grupo que atua na área de saúde suplementar registrou 271 mil adições líquidas de beneficiários no quarto trimestre, ultrapassando a marca de 6,7 milhões de clientes em planos médicos e odontológicos.

A Hapvida está em processo de combinação de seus negócios com a Notre Dame Intermédica e ambas aguardam as aprovações de seus respectivos acionistas em assembleias gerais que ocorrerão no próximo dia 29 de março.

"A criação de um player com presença nacional permitirá oferecer uma proposta de valor superior para os clientes, expandindo e democratizando o acesso à saúde de qualidade', afirmou o diretor-presidente da Hapvida, Jorge Pinheiro, no material de divulgação do balanço.

A companhia realiza teleconferência sobre o resultado a partir das 11h.

Na terça-feira, a Notre Dame Intermédica reportou lucro de 155,2 milhões de reais para o quarto trimestre, alta de 18,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior, mas as margens recuaram.

Em teleconferência, o presidente do grupo afirmou que o setor de saúde do Brasil ainda passará por muitas dificuldades em meio ao agravamento da crise devido à falta de coordenação nacional no combate à Covid-19 e ainda não é possível determinar qual será o impacto financeiro.