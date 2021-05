Lucro da Engie Brasil sobe 3,3% no 1º trimestre para R$ 529 milhões

A Engie Brasil Energia registrou lucro líquido de 529 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, alta de 3,3% ante o mesmo período de 2020, informou a companhia nesta quarta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) no período foi de 1,738 bilhão de reais, alta de 30,5% na mesma comparação.

A receita operacional líquida avançou 25,3% no primeiro trimestre ante o mesmo período do ano passado, para 3,25 bilhões de reais.

As variações positivas, segundo a empresa, "refletem substancialmente a ampliação da contribuição da rede de gasodutos TAG e do segmento de transmissão".

A empresa citou ainda como pontos positivos a redução no volume de compras de energia, aumento do preço médio líquido de venda de energia e evento não recorrente, relacionado ao complemento nos valores da repactuação do risco hidrológico o registrados no fim de 2020.

O preço médio dos contratos de venda de energia, líquido dos tributos sobre a receita e das operações de trading, foi de 205,13 reais/MWh no primeiro trimestre, alta de 6,7% versus o registrado entre janeiro e março de 2020.

A quantidade de energia vendida no primeiro trimestre, sem considerar as operações de trading, foi de 4.205 MW médios, queda de 3% ante um ano antes.