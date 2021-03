Lucro da brMalls despenca no 4º trimestre, a R$ 199,5 milhões

A brMalls teve lucro líquido de 199,5 milhões de reais no quarto trimestre, menos da metade do montante registrado um ano antes, ainda afetada por medidas de isolamento social. Em termos ajustados, o lucro recuou 63,7%, a 62,3 milhões de reais.

De acordo com dados divulgados na noite da quinta-feira, o resultado teve impacto de contração da receita líquida, devido às restrições de funcionamento dos shoppings, aumento de 15,9 milhões em provisões para inadimplência de lojistas (PDD) e perdão de dívida, além de crescimento de despesas financeiras e resultado negativo em equivalência patrimonial.

A receita líquida caiu 23,8%, a 266,7 milhões de reais, enquanto as despesas com vendas, gerais e administrativas subiram 13,9%, para 68,2 milhões de reais, ou 25,6% da receita, de 17,1% um ano antes.

O receita operacional líquida (NOI) somou 238,9 milhões de reais, queda de 24,8%, com a margem passando para 88,3%, de 88,5% um ano antes. O fluxo de caixa proveniente das operações (FFO) ajustado despencou 58,9%, a 72,6 bilhões de reais, com a margem desabando para 27,2%, de 50,5% no mesmo período de 2019.

Para 2021, a brMalls avalia que a disponibilidade das vacinas será crescente e as discussões mais importantes para a empresa passarão a ser sobre os impactos mais duradouros pós-Covid, apesar da recente onda da pandemia que na véspera fez o Estado de São Paulo decretar medidas mais severas de restrição até o final de março.