Lucro da BlackRock fica acima do esperado no 3º tri com rali nos mercados

A BlackRock , maior gestora de ativos do mundo, superou as estimativas de lucro dos analistas pelo quinto trimestre consecutivo nesta terça-feira, com a recuperação dos mercados financeiros globais aumentando os valores dos ativos e atraindo mais recursos de investidores.

A empresa encerrou o terceiro trimestre com 7,81 trilhões de dólares em ativos sob gestão, ante 7,32 trilhões de dólares no segundo trimestre e 6,96 trilhões de dólares no ano anterior.

Os mercados financeiros se recuperaram no terceiro trimestre, uma vez que uma postura acomodatícia dos bancos centrais globais e melhores perspectivas de crescimento aumentaram o apetite pelo risco.

Ainda assim, os investidores permaneceram cautelosos antes da eleição presidencial dos Estados Unidos em 3 de novembro e dos dados que sublinham a recuperação econômica desigual em um cenário de ressurgimento de casos de coronavírus em todo o mundo.

O lucro líquido da empresa sediada em Nova York aumentou 27% para 1,42 bilhão de dólares, ou 9,22 dólares por ação, no terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro, de 1,12 bilhão de dólares, ou 7,15 dólares por ação, um ano antes. Analistas esperavam lucro de 7,80 dólares por ação, de acordo com dados da Refinitiv.

As taxas de performance da BlackRock saltaram mais de quatro vezes em relação ao ano anterior.

As entradas líquidas no trimestre totalizaram 129 bilhões de dólares, disse a empresa, em comparação com 100 bilhões de dólares no trimestre anterior. Mais de 50% dos fluxos de entrada de longo prazo da empresa foram impulsionados por clientes na Europa e na Ásia.

Os fundos de renda fixa da gestora arrecadaram 70,36 bilhões de dólares em dinheiro novo, enquanto seu negócio de gestão de caixa atraiu 27,8 bilhões de dólares em entradas líquidas no terceiro trimestre.