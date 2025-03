Loungerie aposta no ‘sutiã perfeito’ e na experiência personalizada para se destacar no mercado

Quando uma mulher entra em uma loja da Loungerie, a experiência foge do padrão do varejo. Tudo começa pelo ambiente, que é planejado para garantir o máximo conforto e privacidade. Mas estende-se também para o atendimento, feito exclusivamente por mulheres, para reforçar a proposta da marca de criar um espaço seguro para as clientes. No provador, a lógica é a mesma. Com cinco tamanhos de busto e até doze variações de costas, a marca aposta no “sutiã perfeito” para garantir o ajuste ideal.

Por trás dessa estratégia, está Eduardo Costa, CEO da Loungerie. Costa garante que, desde a chegada da marca ao Brasil, em 2009, o objetivo sempre foi o mesmo: ir além de ‘apenas vender lingerie’ e criar um novo padrão de experiência para as clientes.

“A Loungerie tem uma proposta de valor pautada no reconhecimento do indivíduo. O produto tem que caber na mulher, e não a mulher caber no produto”, diz ele, que, antes da Loungerie, passou por gigantes, como Nestlé e LATAM Airlines.

À frente da marca desde 2009, Costa reforça a importância da experiência de compra e da personalização no varejo de lingerie. (Loungerie/Reprodução)

Para ter ideia, a Loungerie foi pioneira ao introduzir um modelo de lojas que equilibra a sofisticação e intimidade. Diferente do varejo tradicional, no qual funcionários atendem clientes atrás de um balcão, as lojas da marca criam uma experiência de compra diferenciada com a consultoria das vendedoras, que auxiliam na escolha do modelo ideal e ensinam as clientes a identificar suas medidas corretas.

Essa lógica também se reflete no e-commerce, que viu sua relevância triplicar após a pandemia. Costa revela que o comércio eletrônico da Loungerie recebe de 12 a 13 milhões de visitas anuais e se tornou a principal loja da marca.

Além disso, a empresa investiu fortemente no conceito de omnichannel. Com um modelo de integração entre lojas físicas e digitais, clientes de qualquer cidade podem receber produtos no mesmo dia. "Se antes uma cliente em Manaus esperava mais de dez dias para receber um pedido, hoje ela pode receber em 24 horas, direto de uma loja local", afirma Costa. A expansão também inclui lojas menores em cidades de porte reduzido e ferramentas digitais que facilitam a compra assistida por consultoras.

Reflexão sobre liderança e aprendizado

Para comandar uma empresa em um mercado que evolui rapidamente, Costa buscou aprofundar seu conhecimento em gestão e estratégia. Em 2023, participou do SEER – um programa avançado da EXAME e Saint Paul para CEOs, conselheiros e acionistas.

"O SEER me fez enxergar com mais clareza como liderar em um mundo cada vez mais dinâmico, diverso e digital. Não é mais apenas sobre decisões estratégicas racionais, mas sobre compreender as mudanças culturais e saber navegar nelas", reflete Costa.

Na Loungerie, essa visão se traduziu em decisões práticas. "As dinâmicas de consumo estão mudando, e a digitalização acelerada pode ser uma armadilha se esquecermos do que realmente importa: a experiência humana”, explica ele.

"O que fideliza uma cliente não é só um bom produto, mas a atenção aos detalhes e o cuidado na jornada de compra" Eduardo Costa, CEO da Loungerie

Sem dúvidas, a formação foi fundamental para que a marca continuasse crescendo, mas sem abrir mão de sua essência. "O equilíbrio entre tecnologia e relacionamento humano é fundamental. Podemos estar em diversos canais, mas o que realmente nos diferencia é a forma como tratamos cada cliente", conclui Costa.

O futuro da marca

Com um plano de crescimento estruturado, a Loungerie pretende continuar sua expansão de forma controlada. "Nos últimos dois anos, abrimos 40 lojas e queremos abrir mais 30 este ano. Mas cada nova unidade é pensada com critério, respeitando a experiência que queremos oferecer", diz Costa.

Com uma ampla grade de tamanhos e atendimento personalizado, a marca aposta no conceito do “sutiã perfeito” para cada mulher (Loungerie/Reprodução)

A marca também está apostando em novos segmentos. Recentemente, lançou uma linha de modeladores e introduziu uma coleção de acessórios eróticos, tornando-se a primeira empresa do segmento a comercializar esses produtos dentro de shoppings.

Outro diferencial da Loungerie é sua plataforma de marketplace, o The Lounge, que oferece uma curadoria de produtos voltados à intimidade feminina. "Ali, testamos novas categorias, desde perfumaria até moda praia. Se um produto faz sentido, ele pode virar parte do nosso portfólio", explica Costa.

O futuro da marca é ambicioso, mas, ao que tudo indica, continuará sendo guiado pela mesma filosofia que transformou a Loungerie em referência: personalização, qualidade e respeito à individualidade de cada mulher.

*Esse conteúdo é apresentado por EXAME Educação