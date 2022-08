Lojas Renner S.A. vai apoiar projetos sociais com parte das vendas; conheça a campanha

A Lojas Renner S.A. vai promover, entre os dias 15 e 23 de agosto, a nova edição do movimento Todas Avançam Juntas. Durante este período, parte das vendas de Renner, Ashua, Youcom, Camicado e Realize será destinado a projetos apoiados pelo Instituto Lojas Renner, pilar social da varejista que promove o empoderamento econômico e social de mulheres na cadeia da moda.

O Todas Avançam Juntas está chegando ao seu 15ª ano com campanha que traz o conceito de “A gente acredita que o empoderamento só acontece quando #TodasAvançamJuntas” para reforçar e estimular o propósito de cumplicidade e sororidade em toda a sociedade.

Em sua última edição, o movimento arrecadou R$4,6 milhões que foram investidos em iniciativas apoiadas pelo Instituto Lojas Renner. Os recursos captados durante as últimas edições possibilitaram o impulsionamento de projetos que atuam em frentes como geração de emprego e renda, algodão agroecológico e protagonismo feminino.

Para Eduardo Ferlauto, diretor executivo do Instituto Lojas Renner, o engajamento de todos é fundamental para o sucesso do movimento.

“O Todas Avançam Juntas é uma das mais importantes iniciativas para o Instituto Lojas Renner pois, por meio da participação de nossos clientes, somos capazes de amplificar ainda mais nossa atuação, ressignificando a vida e a trajetória de mulheres que contam com o nosso apoio”.

Protagonismo feminino

Desde 2008, o Todas Avançam Juntas já arrecadou cerca de 27 milhões, apoiando 360 ações e transformando a vida de mais de 28 mil mulheres, algumas presentes na campanha que a Renner preparou para dar luz ao movimento.

Uma delas é Verônica Cordova, venezuelana que fez parte do Empoderando Refugiadas, programa que capacita refugiadas por meio de parcerias com centros de formação cujo objetivo é prepará-las para a entrada no mercado de trabalho brasileiro. Para Verônica, o processo representou uma mudança na sua trajetória; contratada pela Renner em 2019, ela atualmente participa do processo para se tornar supervisora de loja.

“O Empoderando Refugiadas criou uma oportunidade em minha vida e, com o apoio do Instituto Lojas Renner, conquistei autonomia financeira e maior independência, garantindo estabilidade na minha chegada ao Brasil”, disse.

Já para Joeliza Almeida, agricultora participante do Tecendo Autonomia, programa de algodão agroecológico, o apoio do Instituto possibilitou mais liberdade em sua vida. “Com programas como o Tecendo Autonomia, saímos do discurso e passamos realmente a ser autônomas, dando visibilidade ao nosso trabalho, promovendo e fortalecendo diversas mulheres da cadeia da moda”, comenta.

Outra participante que também estrela a campanha é Ângela da Silva, que entrou na Renner em 2019 por meio do Projeto Pescar, curso voltado para formação de jovens em situação de vulnerabilidade social.

Para Ângela, o Instituto Lojas Renner desempenhou um grande papel em sua vida profissional.

“Ações como essa mobilizam a sociedade na geração de ensino e emprego para mulheres, estimulando que outros também atuem em uma causa tão importante como essa”, afirma a colaboradora.

Como contribuir

Para a arrecadação da 15ª edição do Todas Avançam Juntas, as marcas Renner, Ashua, Youcom, Camicado e Realize contarão com uma mecânica de destinação especial*, conforme abaixo: