Lojas Renner: mulheres são maioria na liderança e em mapa de sucessão

A equidade de gênero costuma ser um dos primeiros assuntos de diversidade debatido nas empresas, e, por isso, começa a apontar caminhos no mercado de trabalho, apesar de ainda ser uma questão socialmente complexa. No terceiro trimestre de 2020, apenas 45,8% das mulheres estavam no mercado de trabalho, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). O nível é o mais baixo desde 1990.

Para quem já trabalha com o tema há mais tempo, a pandemia tem sido desafiadora, claro, mas também fortalece os compromissos para a evolução das mulheres e de outros grupos socialmente minorizados. Na varejista de moda Renner, por exemplo, o ano passado foi oportuno para intensificar a jornada da diversidade. A empresa, que sempre teve como premissa o desenvolvimento feminino, lançou o programa Plural, uma estrutura de promoção de outras diversidades.

"Fizemos um censo na organização para entender como estamos em relação as representações raciais, orientação sexual, pessoas com deficiência e mais. A intenção é ter um programa que engloba a interseccionalidade de forma a trabalhar melhor o que não está bom, como há anos fazemos com gênero", Regina Durante, diretora de gente e desenvolvimento da Lojas Renner.

Especificamente na equidade de gênero, a companhia tem mentoria, acompanhamento na licença maternidade e mais. Como resultado, 65% dos cargos de liderança, a partir de gerência, são ocupados por mulheres. Já no mapa de sucessão, 76% das pessoas que pleiteiam postos mais altos são do gênero feminino. “Há consistência no trabalho de fazer com que as mulheres acreditem que podem evoluir”, diz Durante.

Segundo a executiva, a pandemia também ampliou o olhar do bem-estar. “Sabe-se que as mulheres sofrem mais com a pandemia pela dupla jornada. Por isso, estamos investindo mais em programas de acolhimento, saúde e um canal de denúncias contra violência, discriminação e assédio”.

Foi também por conta da jornada de equidade de gênero da Renner que Fabiana Taccola, atualmente diretora de operações, escolheu entrar na companhia há nove anos. Ela tinha o desafio de mudar a relação das pessoas com os produtos financeiros da marca.

Para além das mudanças que poderia oferecer, uma das questões que chamou atenção de Taccola era como a empresa já buscava trabalhar a equidade entre mulheres e homens. “No mercado financeiro eu tinha desafios maiores do que os meus colegas homens. E na Renner isto sempre foi diferente”.

Ao longo da jornada na empresa, a executiva teve a oportunidade de ser mentorada, se desenvolver e ter uma promoção em 2016. Hoje é ela quem mentora pessoas que visam posições de liderança. “Os programas estão cada vez mais estruturados e oferecem oportunidades para as pessoas mostrarem o seu melhor e serem quem realmente são. Mesmo na liderança continuo aprendendo e evoluindo junto com todos que abraçam o estilo da companhia”.

A Lojas Renner é uma das empresas destacadas na terceira edição do Guia Exame de Diversidade.