Lojas Renner doa R$ 1,2 mi para construção da nova fábrica do Butantan

A Lojas Renner, por meio de seu braço social, o Instituto Lojas Renner, fará uma doação de R$ 1,2 milhão para a construção da nova fábrica do Instituto Butantan. O novo espaço, que deverá estar apto para produção em escala industrial até o final de 2021, vai permitir que a produção de doses da vacina contra Coronavac seja ampliada para até 100 milhões de doses por ano. Além disso, o espaço terá flexibiidade para fabricar linhas de diferentes vacinas, permitindo ao Instituto Butantan adaptar a produção de acordo com as necessidades futuras de imunização da população. Veja exemplos práticos de como as empresas geram valor aos seus negócios com as normas do ESG

As obras da nova fábrica foram iniciadas em novembro de 2020, e conta com um espaço de 7 mil m² -- quase quatro vezes maior do que a atual. Com a ampliação das instalações e a transferência de tecnologia, o Instituto Butantan terá autonomia produtiva da Coronavac, eliminando a necessidade de importação do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), matéria-prima que dá origem ao imunizante.

A doação, que será repassada à organização social Comunitas, faz com que a varejista de moda se junte ao grupo das 40 empresas privadas que também estão contribuindo com a campanha de arrecadação. "Desde o ano passado, temos mobilizado uma grande rede de colaboração para multiplicar esforços e investimentos no enfrentamento da pandemia da covid-19. Queremos oferecer nosso apoio onde ele é mais necessário e, neste momento, entendemos que é na vacinação", afirma o diretor executivo do Instituto Lojas Renner, Eduardo Ferlauto.

Outras empresas

Também nesta quinta-feira, 8, um grupo de empresas formado pela Vale, Petrobras, Klabin, Engie, Itaú Unibanco e Raízen anunciou uma doação de 3,4 milhões de medicamentos para intubação de pacientes ao Ministério da Saúde.

As empresas já deram início aos trâmites para acelerar a importação de sedativos da China, além de neuro bloqueadores musculares e analgésicos opióides, necessários para a intubação de pacientes. O grupo estima que o primeiro lote chegue na próxima semana. Os itens são certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e serão integralmente doados ao governo federal, que cuidará também da distribuição pelos estados.

Já a empresária Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho da rede varejista Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, apresentou na tarde desta quinta-feira, 08, a iniciativa de vacinação "Unidos pela Vacina" a empresários de todo o país.

O Google.org, braço social do Google, também anunciou a doação de R$ 5,5 milhões para a instituição que luta contra a fome no Brasil, Gerando Falcões. O valor doado será usado diretamente na campanha "Corona no Paredão, Fome Não". A ação cuida da doação de cestas básicas fornecidas digitalmente, por meio de cartões mensais de R$ 150 pelo período de cinco meses. Segundo a empresa, espera-se que a doação ajude mais de 35 mil pessoas -- sete mil famílias -- da região Norte e Nordeste do país.