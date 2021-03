Lojas Americanas tem lucro de R$ 400,4 milhões no 4º trimestre

A Lojas Americanas registrou lucro líquido de R$ 400,4 milhões no quarto trimestre de 2020, valor muito próximo aos R$ 398 milhões apurados no mesmo período de 2019.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado da varejista entre outubro e dezembro ficou em R$ 1,106 bilhão, queda anual de 8,8%. Já no critério da Controladora, o indicador somou R$ 841,7 milhões, recuo de 11%.

Já o Ebitda ajustado da Controladora ficou em R$ 993,5 milhões no quarto trimestre do ano passado, recuo de 5,8% na relação anual. No critério consolidado, o indicador ajustado somou R$ 1 235 bilhão no período, recuo de 5,4%.

A receita líquida da Controladora chegou a R$ 4,112 bilhões nos três últimos meses de 2020, recuo de 4,8%. No Consolidado, as receitas foram a R$ 7,433 bilhões, avanço de 15%. A venda bruta de mercadorias (GMV, na sigla em inglês) foi de R$ 13,499 bilhões, avanço de 18,4%.

O resultado financeiro líquido da Lojas Americanas, para a Controladora, no trimestre foi negativo em R$ 139,2 milhões, melhora de 47,4% em relação ao mesmo período de 2019. No consolidado, o resultado foi negativo em R$ 245,6 milhões, melhora de 38,3%.

A companhia fechou o ano com caixa líquido consolidado de R$ 6,314 bilhões, e a controladora com caixa de R$ 609,2 milhões. Isso por conta da oferta subsequente de ações (follow on) da Americanas com aumento de capital da B2W.