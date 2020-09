Lojas Americanas e sites da B2W vendem produtos exclusivos da Marvel

A marca Lojas Americanas e os sites da Americanas, Submarino e Shoptime, todos da B2W, passam a vender produtos exclusivos da Marvel, dona de grandes franquias, como Os Vingadores e Homem-Aranha.



A primeira coleção, com peças de vestuário, como camisetas e pijamas infantis e adultos, além de toalhas e jogos de cama, passa a ser vendida nos próximos dias. Em breve, serão lançados ainda produtos nas categorias de personal care, utilidades domésticas, eletroportáteis, brinquedos, fantasias infantis, papelaria e livros sobre o tema.

Com a nova linha de produtos exclusivos inspirados na Marvel, a expectativa é de aumento da interação com os fãs dos heróis com as mais de 20 marcas exclusivas do “Universo Americanas”, entre elas Basic+ (vestuário), Dental Clear (higiene bucal), Casa & Conforto (cama, mesa e banho), Fun Kitchen (eletroportáteis) e Brink+ (livros e brinquedos).