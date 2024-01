Com a locação de projetores interativos, a Epson contribui com a educação

Os projetores BrightLink, da Epson, transformam salas de reunião e salas de aula em ambientes imersivos e colaborativos. Com tecnologia 3LCD, eles são capazes de gerar projeções coloridas, brilhantes e potentes mesmo em ambientes mais iluminados. Com uma solução completa em um único equipamento, os projetores interativos dispensam a compra de telas e de lousas, que ocupam espaços desnecessários — você só precisa de uma parede livre. Para aumentar o engajamento e a produtividade em sala de aula, esses projetores, que geram imagens de até 120 polegadas, são uma solução e tanto.

Em 2021, a Epson Brasil criou um programa que facilita o acesso a equipamentos do tipo — e que está contribuindo com a Educação no país. Permite que instituições de ensino façam a locação de projetores da marca. “O objetivo é promover o acesso à melhor tecnologia disponível no mercado e transformar a experiência de ensino dos alunos na sala de aula”, explica Glauco Ferreira, diretor de vendas e marketing da Epson do Brasil.

Como alugar um projetor interativo?

Funciona assim: depois de avaliar as necessidades da instituição de ensino interessada no programa, a Epson indica quais são os projetores mais recomendados. Definido o modelo do equipamento ideal e escopo do serviço a ser contratado, o contrato é firmado e a companhia se encarrega do envio dos produtos e/ou da equipe para instalação, de acordo com o contratado. Para qualquer tipo de assistência, como a eventual necessidade de reposição, a Epson disponibiliza um canal de atendimento exclusivo e suporte técnico no local (on-site).

“O primeiro benefício está diretamente ligado à qualidade de ensino: a instituição tem acesso ao que há de mais moderno em tecnologia de projeção para a sala de aula como forma de promover maior engajamento dos alunos”, afirma Glauco Ferreira. “E existem diversos benefícios associados, como a possibilidade de manter o parque de projetores sempre atualizado, sem a preocupação com a depreciação e a gestão de ativos, sem surpresas com eventuais custos de manutenção, e com a segurança de ter o respaldo diretamente do fabricante”.

O programa da Epson também alivia o orçamento das instituições de ensino, que acabam dispondo de mais recursos para investir em outras áreas. “O programa tem crescido de forma exponencial tendo em vista que ele soluciona uma série de limitações e dificuldades das instituições de ensino relacionadas a investimento financeiro, estrutura operacional e administrativa”, registra o diretor de vendas e marketing da Epson do Brasil.

Maple Bear: aulas interativas

Uma das instituições de ensino que aderiram ao programa é a Maple Bear, cujas salas de aula ganharam o reforço educacional do projetor interativo Epson BrightLink 725Wi. Ele permite que professores e estudantes interajam com os conteúdos na tela por meio de uma caneta e toque dos dedos. “A iniciativa ajudou a escola a superar os desafios da pandemia e proporcionou um aumento significativo no engajamento dos alunos após o retorno às atividades presenciais”, informa Glauco Ferreira.

Antes, a Maple Bear fazia uso de câmeras de vídeo, que registravam as aulas online — em outras palavras, filmavam os professores escrevendo na lousa. Só que as crianças tinham grande dificuldade para se concentrar com esse formato. Para resolver o problema, a escola passou a fazer uso do recurso de compartilhamento da tela, fazendo com que os conteúdos da projeção sejam exibidos diretamente no dispositivo em que o estudante assiste a aula — as anotações e interações dos professores nos conteúdos são reproduzidas em tempo real.

“As aulas estão mais divertidas, motivadoras e realistas”, disse uma das professoras da unidade da Maple Bear Jardins, em São Paulo. Segundo o diretor da unidade, a escola subiu de nível após aderir ao programa de locação de projetores da Epson.

São equipamentos, que facilitam o processo de aprendizagem e proporcionam maneiras alternativas ou complementares de abordagem dos temas de aula, deixando as crianças motivadas e o aprendizado mais fluido.

A marca possui uma linha de projetores completa para todos os tipos de necessidades de uma instituição de ensino. Há opções tanto para quem busca por um equipamento mais simples para a sala de aula como para quem procura um projetor mais completo e de maior valor agregado. Wireless, os modelos interativos permitem a conexão de até 50 dispositivos, incluindo Chromebook, iOS, Android, Mac e PC. Tudo para que os alunos possam interagir com os professores em tempo real — e assimilem mais conteúdo.