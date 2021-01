Lives com vendedores do marketplace aumentam as vendas na Americanas

A varejista Americanas viu na pandemia da covid-19 o crescimento do e-commerce no Brasil e a oportunidade de trabalhar novas formas de divulgação de seus produtos. Por isso, em junho a Americanas estreou o Americanas ao Vivo, projeto inédito de demonstrações de produtos em tempo real.

De lá pra cá, já foram mais de 50 horas de transmissão com artistas e influenciadores apresentando milhares de produtos ao vivo para os clientes, com a possibilidade de compra imediata pelo app. Na nova fase do projeto, iniciada em novembro, a Americanas abriu espaço, toda quarta-feira às 19h, para os 80 mil lojistas parceiros que vendem na plataforma demonstrarem os seus produtos.

“Percebemos que quando o próprio vendedor mostra o produto o cliente fica confiante para comprar. Alguns vendedores registraram até mais sucesso do que nas transmissões com influenciadores e aumentaram as vendas em sete vezes no dia seguinte ao da live”, diz Leonardo Rocha, diretor de marketing da plataforma digital Americanas. Além disso, a Americanas registrou um crescimento de mais de 10 vezes na busca dos produtos divulgados durante as lives.

Os lojistas participantes recebem um apoio técnico da Americanas para entender o que podem falar ou não e até mesmo como escolher os itens de demonstração, uma dica é pegar aqueles que possuem estoque, já esperando a alta demanda.

Uma das vendedoras que participou de live foi a Sheila Petnys, dona da loja de produtos geeks Varinha. Ela que está no marketplace desde 2018 já havia participado de outros eventos internos da Americanas por conta do seu bom desempenho. No ano passado ela esperava uma queda de receita por conta da pandemia e as incertezas econômicas, mas se surpreendeu com o crescimento de 50% quando comparado aos doze meses de 2019.

“Percebi na live uma oportunidade de mostrar produtos que são do interesse de pessoas que querem presentear ou decorar a casa, já vinha fazendo algumas no Instagram da loja, e me surpreendi com o resultado da parceria com a Americanas. Em uma hora de live vendi o equivalente a um dia de Black Friday“, afirma Petnys.

Outra oportunidade foi para o Jirau da Amazônia, que por meio de uma parceria com a Fundação Amazônia Sustentável (FAS), desde junho de 2019 tem sua própria loja on-line na plataforma da Americanas.

Para o Jirau, que conta com 16 grupos de artesanato, 22 comunidades e 231 artesãos e famílias beneficiados pelo projeto que vende os produtos desenvolvidos na Amazônia, a live foi a oportunidade de desmistificar questões como o preço.

“As pessoas puderam conhecer a história de quem faz e descobrir que é possível comprar itens a partir de 20 reais, por exemplo. Além disto, neste momento de pandemia, no qual o estado do Amazonas está sendo duramente afetado, a live é mais uma oportunidade de ampliar a renda das famílias”, diz Wildney Mourão, coordenador de empreendedorismo da Fundação Amazonas Sustentável

Segundo Mourão, somando o dia da live e o seguinte foi vendido o equivalente a 10 dias, além de conseguir uma captação de contato dos possíveis compradores e ter vendido mais em dezembro e janeiro quando comparada média dos meses anteriores.

“Os vendedores não pagam nada para fazer suas lives, recebem apoio e impulsionam todo o negócio. Acreditamos nesse modelo como uma ótima tendência para as vendas online no Brasil e pretendemos continuar investindo no projeto”, diz Rocha, da Americanas.

Os lojistas da B2W Marketplace que desejarem participar do Americanas ao Vivo podem se inscrever pelo site.